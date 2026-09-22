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İstanbul'un tarihi siluetini saran gri bulutlar

İstanbul'da beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kaplayan koyu gri bulutlar, Tarihi Yarımada ve Boğaz çevresinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 16:21

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İstanbul'un tarihi siluetini saran gri bulutlar

İstanbul'da yağmur öncesi gökyüzü griye büründü

Beklenen yağmur öncesinde İstanbul'un gökyüzünü kaplayan koyu gri bulutlar, kentin tarihi dokusuyla birleşerek izleyenlere etkileyici anlar sundu. Kent merkezinde özellikle Tarihi Yarımada ile Boğaz çevresinde yoğunlaşan bulut tabakası, simge yapıların üzerinde dramatik siluetler oluşturdu.

Manzara ve çekimler:

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camii gibi tarihi yapılar, üzerlerindeki koyu bulutlarla birlikte havadan görüntülendi. Kentin simge yapılarını örten bu atmosfer, hem fotoğraf hem de video kayıtlarında kartpostallık kareler ortaya çıkardı.

Turistler ve anı yakalama:

Manzarayı kaçırmak istemeyen yerli ve yabancı turistler, Tarihi Yarımada çevresinde yoğunlaşarak fotoğraf çekti. Yağış öncesi oluşan bu atmosfer, dron kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve izleyenlerin beğenisini topladı. Kentin üzerine çöken kasvetli ama bir o kadar etkileyici gökyüzü, kısa süreli de olsa seyri doyumsuz görüntüler sundu.

İSTANBUL&#039;DA GÖKYÜZÜNÜ GRİ BULUTLAR KAPLADI

İSTANBUL'DA GÖKYÜZÜNÜ GRİ BULUTLAR KAPLADI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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