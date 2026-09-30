İstihdam hamlesi: 2027-2029'da 2,1 milyon ilave iş ve 2029'da yüzde 7,6 hedefi

Bakanlığın hedefi ve ağustos verilerinin öne çıkanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) çerçevesinde sürdürülen istihdam politikalarının sonuç verdiğini belirtti. Işıkhan, gelecek dönem için belirlenen hedefleri ve ağustos ayına ilişkin TÜİK verilerini kamuoyuyla paylaştı.

OVP ve UİS çerçevesinde atılan adımlar:

Işıkhan, programların amaçlarının iş gücünü niteliklendirmek ve iş gücüne katılımda zorluk yaşayan kesimleri desteklemek olduğunu vurguladı. Bakan sözlerinde, "Hedefimiz, 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6’ya indirmek" ifadesine yer verdi. Ayrıca gençlerin istihdama geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan GÜÇ Programı gibi uygulamaların önemine dikkat çekti.

Ağustos ayı iş gücü göstergeleri:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya kıyasla 106 bin azalarak 2 milyon 740 bin kişiye geriledi; işsizlik oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 7,8 oldu. Işıkhan, aynı dönemde istihdamın 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişiye ulaştığını ve istihdam oranının 0,1 puan artışla yüzde 48,4 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

İşgücü sayısı ağustos ayında 29 bin artarak 35 milyon 247 bin oldu; işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,5 olarak açıklandı. Genç nüfusta işsizlik oranı ise yüzde 13 seviyesinde, bir önceki aya göre 1,1 puan azaldı.

Işıkhan, elde edilen tek haneli işsizlik rakamlarının devam ettiğini belirterek, önümüzdeki dönemde politika odaklarının iş gücünün niteliğini yükseltmek ve katılımda güçlük yaşayan grupları daha fazla desteklemek olacağını ifade etti.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, "HEDEFİMİZ, 2027-2029 DÖNEMİNDE ÜLKEMİZDE YAKLAŞIK 2,1 MİLYON İLAVE İSTİHDAM OLUŞTURMAK VE İŞSİZLİK ORANINI KADEMELİ OLARAK DÜŞÜREREK 2029 YILINDA YÜZDE 7,6'YA İNDİRMEK" DEDİ.