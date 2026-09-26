İstikrarı koruyarak küresel şoklara karşı güçleniyoruz

Elazığ'da 27. İş Dünyası Zirvesi'nde mesajlar:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde bölgesel çatışmaların yarattığı risklere rağmen Türkiye'nin istikrar tercihini ve ekonomik dayanıklılığını öne çıkardı. Yılmaz, coğrafyamızın maruz kaldığı dışsal şoklara rağmen son 24 yılda inşa edilen ekonomik altyapının ülkeyi koruduğunu ve fırsatları değerlendirebilecek kapasiteyi sağladığını ifade etti.

Büyüme, enflasyon ve mali göstergeler:

Yılmaz, 2025 yılında ekonominin yüzde 3.7 büyüdüğünü, 2026 için olumsuz şartlara rağmen yüzde 3,3 büyüme beklendiğini söyledi. Orta Vadeli Program ile kademeli büyümenin artmasının ve 2029'da yüzde 5 seviyelerine ulaşmasının hedeflendiğini belirtti.

Enflasyonda 2024 ortalarında zirve görülmesinin ardından gerileme trendi yaşandığını, Ağustos'ta enflasyonun 31,5 olarak ölçüldüğünü aktardı. Yılmaz, bölgedeki savaşların enflasyondaki yataylaşmanın önemli bir nedeni olduğunu, Merkez Bankası'nın savaşın etkisini yaklaşık 7 puan olarak hesapladığını vurguladı. Savaşın uzaması ve enerji ithalatındaki kırılganlık nedeniyle Türkiye'nin nispi olarak daha fazla etkilendiğini söyledi ancak etkilenmeyen mal gruplarında düşüşün sürdüğünü, geçici etkiler ortadan kalktıkça enflasyondaki ana gerileme eğiliminin devam edeceğini ifade etti.

Makroekonomik dayanıklılık ve dış dengesizlikler:

Yılmaz, makroekonomik temellerin sağlam olduğunu, bütçe açığının milli gelire oranının yaklaşık yüzde 3 civarında olduğunu ve bu yıl için 3,1 oranı beklendiğini söyledi. Son dört yılda deprem nedeniyle yapılan 5,4 trilyon Türk Lirası (bugünkü fiyatlarla yaklaşık 104 milyar dolar) tutarındaki ekstra harcamaya rağmen bütçe açığının makul seviyelerde kaldığına dikkat çekti.

Cari açığın milli gelire oranının son yıllarda yüzde 2nin altına düştüğünü, bu yıl savaş etkisi nedeniyle 2,6'ya çıkmasının beklendiğini, bunun 0,7 puanının savaş etkisinden kaynaklandığını belirtti. Savaş etkisinden arındırıldığında yine yüzde 2'nin altında kalındığını, bu düzeyin yönetilebilir olduğunu söyledi.

Bankacılık sisteminin uluslararası kriterlere göre sermaye yeterliliği oranlarının oldukça üzerinde olduğunu, Merkez Bankası rezervlerinin hem brüt hem net olarak iyi seviyede bulunduğunu belirten Yılmaz, küresel finansal dalgalanmalara rağmen genel tablonun olumlu olduğunu kaydetti.

Güvenlik, terörle mücadele ve toplumsal dönüşüm:

Yılmaz, etrafımızdaki çatışma sahalarını ‘‘ateş çemberi’’ ifadesiyle tanımladı ve Ukrayna-Rusya savaşı ile Gazze, İsrail-ABD-İran hattındaki gelişmelerin ekonomik yansımalarına dikkat çekti. Bu zorlu ortamda ülkenin bir maceraya atılmadan istikrarı seçtiğini vurguladı.

Terörün hem insani hem ekonomik maliyetine işaret eden Yılmaz, terörün maliyetinin en az 2,3 trilyon dolar olduğunu, bu kaynağın yatırıma dönüştürülmüş olsaydı ülkenin daha farklı noktalarda olacağını söyledi. Güvenlik ve huzur ortamının kalkınma ve demokrasi için ön koşul olduğunu belirtti.

Yasalaşan süreç ve uygulama mekanizması:

Meclis tarafından kabul edilen kanuna ilişkin detayları aktaran Yılmaz, yasa sürecinin geniş bir mutabakatla, 467 milletvekilinin evet oyuyla geçtiğini ve bunun Türkiye düzeyinde bir konsensüs gösterdiğini söyledi. Kanunun iki aşamadan oluştuğunu; birinci aşamanın silahların bırakılması ve örgütsel yapıların feshedilmesi olduğunu, bunun sahada tespit edileceğini belirtti. Bu tespitlerin ilgili kurumlarca yapılacağını ve ardından Milli Güvenlik Kurulu'nda teyit edildikten sonra ikinci aşamaya geçileceğini açıkladı.

Yürütmede kendisinin başkanlığında kurulan yapılanmada dört alt kurul oluşturulduğunu söyledi: hukuk ve adalet, sosyal uyum ve entegrasyon, saha tespit ve izleme mekanizmaları, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon. Bu mekanizmaların sahadaki gelişmeleri yakın takip edeceğini belirtti.

Parlamento gözetimi ve ulusal model vurgusu:

Yılmaz, sürecin meclisin gözetiminde ve denetiminde yürüyeceğini, İzleme Komisyonu kurulacağını ve yürütmenin meclisi periyodik olarak bilgilendireceğini söyledi. Bu modelin üçüncü tarafların müdahil olmadığı, tamamen Türkiye kurumlarıyla yürütülen özgün bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, MHP lideri Devlet Bahçeli ve tüm partilerin katkılarını da belirterek ortaklaşmanın milli meselelerde örnek teşkil etmesini diledi.

Sonuç olarak, Yılmaz'ın konuşması, bölgesel risklerin devlet politikalarında istikrar ve kontrollü adımlar gerektirdiği, ekonomik göstergelerin ise krizlere karşı bir dayanıklılık sunduğu mesajını taşıdı. Terörle mücadele sürecinin kanun, saha tespiti ve meclis gözetimiyle kademeli olarak ilerleyeceği; silahların bırakılması ve örgüt yapılarının feshedilmesinin ardından toplumsal ve bölgesel huzurun kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

ELAZIĞ'DA TÜRKONFED 27. İŞ DÜNYASI ZİRVESİ'NE KATILAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.