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İstinaf dosyayı devraldı, Hiranur davası duruşmalı olarak yeniden görülecek

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Mersin'deki 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar davasını askıya alıp dosyayı duruşmalı yeniden ele aldı; ilk duruşma yarın.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İstinaf dosyayı devraldı, Hiranur davası duruşmalı olarak yeniden görülecek

Dava yeniden açılıyor:

Adana Bölge Adliye Mahkemesi, Mersin'de 31 Ağustos 2025 tarihinde ölen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile ilgili yerel mahkemenin kararını askıya alıp dosyayı duruşmalı olarak yeniden yargılamaya karar verdi. 18. Ceza Dairesi tarafından üst inceleme yapılarak, üç sanığın yeniden hakim karşısına çıkacağı ilk duruşma yarın görülecek.

davanın geçmişi:

Olayın yerel yargılaması Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütüldü. Sanık H.A.Ş., "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar N.Ç. ve M.Z. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4'er ay hapis cezası alarak tahliye edilmişti. Aile karara itiraz etti ve dosya istinaf incelemesine taşındı; istinaf, yerel mahkemenin kararını askıya alarak dosyayı yeniden yargılamak üzere benimsedi.

baba aygar'ın talepleri ve tepkisi:

Kızının ölümünün ardından adalet arayışını sürdüren baba Murat Aygar, verilen cezalara itiraz etti. Olay günü yaşananları anlatırken, "2025 yılının Ağustos ayında kızım Hiranur Nilgün Aygar erkek arkadaşı ve yanında iki kişi tarafından bir aracın içerisinde başından silahla vurularak katledildi. Katledildikten sonra kızımı burada bir dereye atıyorlar bu üç kişi. Daha sonra bunlar yakalandı" dedi.

Aile, iki sanığın yerel mahkemede 4'er ay hapis cezası ile tahliye edilmesine tepki gösteriyor. Aygar, "Ben tetiği çeken H.A.Ş. dahil üçünün de en ağır cezayı almalarını istiyorum. O iki kişi şu anda serbest, elini kolunu sallayarak geziyor. Belki kaçma tehlikeleri de var, kaçabilirler de" sözleriyle endişesini ve talebini dile getirdi. Ayrıca istinaf yoluna başvurduklarını belirterek dosyanın üst mahkeme tarafından devralındığını ifade etti.

Yarınki duruşma, dosyanın yeniden değerlendirilmesi açısından belirleyici olacak ve ailenin adalet beklentisi ile sanıkların durumu yeniden masaya yatırılacak.

BABA MURAT AYGAR

BABA MURAT AYGAR

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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