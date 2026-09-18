İstinaf mahkemesi özge bedir davasında müebbet kararlarını onadı

İstinaf mahkemesi, Burdur'da 10 Haziran 2025'te meydana gelen olayla ilgili yerel mahkemenin verdiği kararları hukuka uygun bularak onadı. Karar sonucunda sanıklar Tülay Alan ve Seray Öztürk hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile tutuksuz sanık Adnan B. hakkında verilen beraat aynen korundu.

Olayın gelişimi:

Olay, Burdur merkez Bağlar Mahallesi'nde 10 Haziran 2025 günü saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre Tülay Alan (22) ve arkadaşı Seray Öztürk (25), daha önce gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Adnan B. (35)'nin evinin bulunduğu siteye gitti. Seray site önünde beklerken, Tülay binaya girip Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi.

Kapıda çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddialara göre Tülay Alan, arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçakladı. Olay yerine, Seray Öztürk'ün ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi; kapı açıldığında Bedir'in koridorda kanlar içinde yattığı görüldü. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bedir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti ve cenaze otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dava süreci ve istinaf kararı:

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Tülay Alan hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma' suçlarından kamu davası açılması ve bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Seray Öztürk hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, maktulün eşi Adnan B. hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' suçundan aynı yaptırım talep edilmişti.

Yerel mahkeme, Tülay Alan'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı; ayrıca 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma' suçlarından toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Seray Öztürk hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi; Adnan B. ise beraat etti.

Dosyanın istinaf incelemesi sonucunda mahkeme, yerel mahkemenin değerlendirmesini hukuka uygun buldu ve verilen kararları onadı. Böylece hem ağırlaştırılmış müebbet hükümleri hem de Tülay Alan hakkında eklenen 8 yıl 6 aylık hapis cezası istinaf aşamasında da teyit edilmiş oldu.

Kararın kesinleşmesi ve olası temyiz süreçleri hakkında tarafların izleme hakları saklı olmakla birlikte, istinaf aşamasında verilen onama kararıyla mahkeme kararları şu aşamada yerinde bırakıldı.

TÜLAY ALAN (ARŞİV)