İstinaf sonrası mütalaa: Seçil Erzan için 211 yıla kadar hapis talebi

Davanın geçmişi ve bozma kararı:

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Seçil Erzan, daha önce mahkûm edildiği kararda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından verilen bozma üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. İlk derece mahkemesi tarafından verilen hükümde Erzan’a 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezası verilmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurularını yerinde bularak ilk derece yargılamasında birleşen dosyalara ilişkin bilgi eksiklikleri ile bazı usul kurallarının uygulanmamasını gerekçe göstererek kararı bozdu. Dosya, yeniden yargılama yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mütalaada öne çıkan iddialar ve talep edilen cezalar:

Duruşmada celse arasında açıklanan mütalaada, savcılık Erzan hakkında farklı suçlamalar yöneltti. Evrak ve iddialara göre Erzan’ın, tanınmış sporcular ve yakınlarını da içeren bir çevreye yönelik eylemlerinde; bazı mağdurlara karşı nitelikli dolandırıcılık, diğerlerine karşı ise dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından sorumlu tutulduğu belirtildi.

Mütalaada Erzan için 56 yıl 6 aydan başlayarak, en yüksek olarak 211 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede yer alan isimler arasında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Buse Terim ve Mert Zeydanlı gibi kişilerin bulunduğu, toplamda 30’dan fazla kişinin milyonlarca lira zarara uğradığı ileri sürüldü. Ayrıca bazı sanıklar hakkında değişen oranlarda ayrı hapis cezaları talep edildi.

Duruşma süreci ve sonraki adımlar:

Tutuklu sanık Seçil Erzan duruşmaya SEGBİS sistemiyle katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. Bu aşamada savunmaların alınması ve delil durumunun yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Yargılama sürecinde bozma kararının işaret ettiği usul eksikliklerinin giderilmesi ve birleşen dosyalara ilişkin kapsamlı değerlendirme yapılması mahkeme sürecinin odak noktasını oluşturuyor. Mahkeme, verilen süre içinde savunmaların tamamlanmasının ardından karar aşamasına ilerleyecek.

Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi: İstinafın bozma kararının ardından yeni mütalaa