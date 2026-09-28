Istranca’da su samurları dere kıyısında nadir doğa kareleri oluşturdu

Istranca Dağları’nda görüntülenen su samurları:

Istranca Dağları’ndaki dere ve su kaynaklarında yaşamlarını sürdüren su samurları, doğa gezisinde olan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bulgaristan’dan İstanbul’a kadar uzanan Istranca sıradağlarının Trakya bölümünde kaydedilen görüntülerde, türün suda yüzme ve kıyı hareketleri dikkat çekti.

Görüntüyü paylaşan vatandaşlar, samurların doğal yaşam alanlarında rahatça hareket ettiğini belirtti. Çekilen kareler, bölgedeki sulak alanların ve akarsuların sağlıklı bir yaşam alanı sunduğuna işaret etti.

doğal yaşam ve ekolojik gösterge:

Su samurları, yaşadıkları akarsu ve sulak alanların ekolojik durumu hakkında bilgi veren türlerden biri olarak kabul ediliyor. Istranca Dağları’nda tespit edilen görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ve su ortamlarının canlılığının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Uzun yıllardır bölgedeki doğal yaşamı izleyen doğaseverler için bu tür görüntüler, Istranca’daki fauna zenginliğini gözler önüne serdi. Kaydedilen anlar, hem yerel hem de ziyaretçi ilgisini çeken renkli doğa kareleri oluşturdu.

ISTRANCA DAĞLARI'NDAKİ DERE VE SU KAYNAKLARINDA YAŞAMLARINI SÜRDÜREN SU SAMURLARI, DOĞAL ORTAMLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ.