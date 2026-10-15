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İsveçli gönüllü iddiası: FSB'den Ukrayna adına sabotaj suçlaması

FSB, Rusya'ya orduya katılma bahanesiyle giren 35 yaşındaki İsveçli Freddy Lindholm'u Ukrayna adına sabotaj planlamakla gözaltına aldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İsveçli gönüllü iddiası: FSB'den Ukrayna adına sabotaj suçlaması

Gözaltı ve iddialar:

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ülkeye orduya katılma bahanesiyle giren bir İsveç vatandaşını, Ukrayna adına sabotaj ve saldırı eylemleri düzenlemekle suçlayarak gözaltına aldığını duyurdu. Açıklamada, şüphelinin 35 yaşında olduğu ve ülkeye sınırı yasa dışı yollarla geçtiği öne sürüldü. FSB ayrıca şahsa ileride terörle bağlantılı ek suçlamalar yöneltilebileceğini bildirdi.

FSB'nin iddiaları:

Yetkililer, zanlının Rusya Silahlı Kuvvetleri saflarına katılacağı gerekçesiyle Batıdaki Pskov bölgesine seyahat ettiğini ve burada askeri tesislerde sabotaj ile terör eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlandığını iddia etti. FSB, şüphelinin geçtiğimiz şubat ile haziran ayları arasında Ukrayna birliklerinde sözleşmeli personel olarak görev yaptığı; Ternopil kentinde Aidar Taburu ile sözleşme imzaladığı ve FPV dron kullanımı konusunda eğitim aldığı yönünde bilgi paylaştı.

Kurum tarafından yayımlanan ve itiraf niteliğinde olduğu belirtilen videoda, kendisini Stockholm'den Freddy Lindholm olarak tanıtan kişinin Rusya'ya insansız hava araçları kullanarak "terör saldırıları" ve sabotajlar düzenlemek amacıyla geldiğini söylediği aktarıldı. Videoda ayrıca zanlının Ukrayna üniformalı bir fotoğrafı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ile imzalandığı iddia edilen sözleşme kopyası da yer aldı.

Uluslararası tepkiler ve bağlantılı vakalar:

İsveç Dışişleri Bakanlığı, basında çıkan haberlere ilişkin bilgi sahibi olduklarını ancak şu aşamada sürece müdahil olmadıklarını bildirdi. Ukrayna cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FSB aynı hafta içinde Rusya'da casusluk şüphesiyle bir başka gözaltı daha açıkladı. Kuril Adaları ve Sahalin kaynaklı haberlerde adı geçen Japon gazeteci Yuki Imai'nin, Japonya'nın Hokkaido Shimbun gazetesinde çalıştığı ve Sahalin'de gözaltına alındığı ileri sürüldü. Imai'nin Moskova'ya götürüldüğü ve mahkemece 12 Aralık'a dek tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise Japonya'nın Rusya'da casusluk faaliyetleri yürüttüğü iddialarını reddetti.

FSB'nin açıklamaları ve yayımladığı materyaller, hem iddianın ayrıntılarını hem de uluslararası düzeyde diplomatik ve hukuki tartışmaları beraberinde getiriyor; gelişmelerin nasıl ilerleyeceği resmi soruşturma sonuçlarıyla netleşecek.

RUSYA’DA UKRAYNA ADINA SABOTAJ ŞÜPHESİYLE İSVEÇLİ BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALINDI

RUSYA’DA UKRAYNA ADINA SABOTAJ ŞÜPHESİYLE İSVEÇLİ BİR KİŞİYİ GÖZALTINA ALINDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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