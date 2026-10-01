İsviçre'de kadın mücadelesinin izlerini bırakan Hidayet Aladağ anıldı

Hidayet Aladağ anma programı

İsviçre'de geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Hidayet Aladağ, Volketswil'de düzenlenen 'Ahde Vefa' programında ailesi, dernek üyeleri ve yakınlarının katılımıyla anıldı. Aladağ, 1978'de öncülüğünü yaptığı örgütlenme ve uzun yıllara yayılan sosyal hizmetleriyle Türk toplumunda iz bıraktı.

Derneğin kuruluşu ve ilk adımlar:

Aladağ, 1978'de 17 göçmen Türk kadınıyla birlikte İsviçre Türk Kadınları Derneği'ni kurdu. Kuruluşun ilk döneminde dernek, ülkedeki Türk kadınlarının günlük yaşamda karşılaştığı dil sorununa doğrudan müdahale ederek Almanca kursları açtı ve kadınların sosyal ile ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla biçki-dikiş gibi uygulamalı kurslar düzenledi.

Eğitim ve dayanışma çalışmaları:

Derneğin faaliyetleri zaman içinde Türkiye'ye yönelik yardım ve eğitim projelerini de kapsadı. Afet sonrası yardım kampanyaları düzenlendi, ihtiyaç sahiplerine destek sağlandı ve kız öğrencilere burs imkânları yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Dernek, bu çabalarından biri olarak Muş'un Toprak köyünde bir ilkokul yaptırdı; okul, İsviçre Türk Kadınlar Derneği İlkokulu adıyla hizmete girdi.

Aladağ'ın vurguladığı önceliklerden biri eğitimdi; gençlere sık sık birden fazla dil öğrenmeleri, farklı alanlarda yetkinlik geliştirmeleri ve özgüven kazanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kişisel yolculuk ve toplumla bağları:

Hidayet Aladağ, Türkiye'de İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1960-61 döneminde mezun olduktan sonra 1962'de yabancı dil öğrenmek amacıyla İsviçre'ye gitti. Başlangıçta iki yıllık planı olan bu yolculuk, hayatının büyük bölümünü İsviçre'de geçirmesine, ailesini burada kurmasına ve Türk toplumuna yönelik uzun soluklu çalışmalara öncülük etmesine dönüştü.

Aladağ, yıllar sonra verdiği bir röportajda o dönemde ülkedeki Türk nüfusunun çok sınırlı olduğunu, ailelerin birbirini tanımadığını ve özellikle kadınların sosyal hayata katılımının düşük kaldığını anlattı; dil sorununu gündelik yaşamın en büyük güçlüklerinden biri olarak gösterdi ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İsviçre Türk Kadınları Derneği, 48 yıllık geçmişi boyunca farklı yönetimlerle çalışmalarını sürdürdü. Derneğin bugünkü başkanı Öznur Sonkur, 23 yaşında Aladağ ile tanıştığını, uzun yıllar birlikte çalıştıklarını ve Aladağ'ın dernekle bağını koparmadığını anlattı.

Program sırasında Aladağ'ın dernek çalışmaları, etkinliklere katılımı ve yönetimlerde görev alan kadınlara verdiği moral hatırlandı; Aladağ'ın etkinlik sonrasında gönderdiği teşekkür ve destek mesajlarının üyeler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulandı.

Anma törenine Aladağ'ın ailesi ve yakınları da katıldı. Kızı Tülin tarafından kaleme alınan mektup katılımcılarla paylaşılarak Aladağ'ın aile ve toplum için bıraktığı mirasın önemi bir kez daha dile getirildi.

HİDAYET ALADAĞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU