İsviçreli sporcular Göktepe ve Dörtsivri’den havalandı

Konya’nın Karapınar ilçesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. İsviçre’den gelen sporcular, bölgedeki Göktepe ve Dörtsivri uçuş alanlarından uçuş gerçekleştirerek Karapınar manzarasını havadan deneyimledi. Misafir pilotlar, kalkıştan önce bölgeyi yerinde inceleyip hava şartları ile uçuş alanlarını analiz etti.

İsviçre deneyimiyle Karapınar karşılaştırması:

Profesyonel eğitmen ve pilot Damian Berner, 11 Kasım’da Türkiye’ye geldiklerini, Karapınar’daki uçuş deneyiminin İsviçre’deki uçuşlardan farklı olduğunu vurguladı. Berner, "Karapınar’da yamaç paraşütü yapmak gerçekten çok ilginç bir deneyim. İsviçre’deki uçuşlarımdan tamamen farklı; arazi çok daha açık ve düz, bu da burayı uçuş için benzersiz bir yer kılıyor" dedi. Berner, Appenzell bölgesindeki bir uçuş okulunda eğitmen olduğunu, kış aylarında kayak eğitmenliği yaptığını ve yamaç paraşütüyle 13 yıldır uğraştığını belirtti. Bu mevsimde İsviçre’de uçmanın zor olduğuna dikkat çekerek Karapınar’daki açıklığın ve iyi görüş mesafesinin kendisini memnun ettiğini söyledi.

Uçuş alanlarının dijital tanıtımı ve güvenlik:

Karapınar Uçuş ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Ulutaş, ilçe için yürüttükleri tanıtım çalışmalarını ve uçuş noktalarının dijital erişimini anlattı. Ulutaş, yapılan pist konumlarının internete yüklendiğini ve bu konumların hava durumlarını otomatik olarak güncellediğini söyledi. Bu sistem sayesinde pilotlar, uçulabilirliği önceden görüp planlama yapabiliyor; bölgeden geçenlerin uygulama üzerinden uçuş alanlarını görüp kulüple iletişime geçtiğini belirtti.

Yerel kulübün dijital veri paylaşımı ve İsviçreli konukların olumlu izlenimleri, Karapınar’ın uluslararası yamaç paraşütü rotaları arasında tanınmasına katkı sağlıyor. Göktepe ve Dörtsivri gibi geniş, açık araziler, mevsimsel kısıtlamalar yaşayan pilotlar için farklı bir seçenek sunuyor ve bölgenin uçuş potansiyelini ortaya koyuyor.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİ, YAMAÇ PARAŞÜTÜ TUTKUNLARINI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.