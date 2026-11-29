Kaza nasıl gerçekleşti:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Hatipler Yenimahalle yan yolda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halinde olan Cuma Ş.'nin kullandığı 16 CUN 32 plakalı araç, tali yola girdiği sırada karşı yönden gelen Abdülkerim A.'nın kullandığı 07 LDS 72 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yolda durdu.

Görüntüler ve ilk müdahale:

Kaza anı, yakınlardaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı ve çarpışmanın etkisiyle araçların nasıl savrulduğu kayıtlarda net biçimde görüldü. Araç sürücüleri, kendilerini iyi hissetmediklerini belirtince olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekipleri, sürücüleri ambulanstaki kontrollerinin ardından değerlendirdi; her iki sürücü de yapılan kontrolde hastaneye gitmeme kararı aldı.

Trafik güvenliği ve dikkat edilmesi gerekenler:

Olay, yan yollardan ana yola giriş veya tali yolda yön değişikliklerinin oluşturduğu riskleri bir kez daha gösterdi. Özellikle tali yola girişlerde hız, görüş ve yol önceliği gibi etkenlere dikkat edilmesi, olası çarpışma ihtimalini azaltıyor. Kaza görüntülerinin paylaşılması, benzer noktalarda sürücülerin daha temkinli davranmasının önemini işaret ediyor.

MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI.