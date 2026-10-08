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İşyerinin sıcak misafiri: klimanın üzerinde uyuyan güvercin

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde soğuktan kaçan yorgun bir güvercin, 8 katlı binanın 4'üncü katındaki işyerinin portatif klimasında derin uykuya daldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İşyerinin sıcak misafiri: klimanın üzerinde uyuyan güvercin

iş yerine giren güvercin kısa süreliğine klimanın üzerinde uyudu:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dışarıdaki soğuktan kaçan bir yabani güvercin, 8 katlı bir binanın 4'üncü katındaki işyerinin penceresinden içeri girdi. Yorgunluk belirtileri gösteren kuş, çalışanların hemen yanına konarak rahat bir şekilde dinlenmeye başladı.

çalışanların yaklaşımı:

İşyeri personeli, misafiri rahatsız etmemek için hareketlerini sınırladı ve çalışmaya devam etti. Güvercin, pencere kenarındaki portatif klimа üzerinde kısa sürede derin bir uykuya daldı; yanına yaklaşanları bile fark etmeyecek kadar sakin görünüyordu.

güvercinin kısa sığınağı ve ayrılışı:

Birkaç saat sonra enerji toplayan güvercin, geldiği açık pencereden tekrar dışarı çıkarak gökyüzüne doğru kanat çırptı ve ortadan kayboldu. Çalışanlar misafirin zarar görmemesi için dikkatli davranırken, o anlar telefon kamerasına yansıdı ve küçük bir molanın neşeli anına dönüştü.

İŞYERİNİN SEVİMLİ MİSAFİRİ PORTATİF KLİMANIN ÖĞLE UYKUSU ÇEKTİ

İŞYERİNİN SEVİMLİ MİSAFİRİ PORTATİF KLİMANIN ÖĞLE UYKUSU ÇEKTİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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