İşyerinin sıcak misafiri: klimanın üzerinde uyuyan güvercin

iş yerine giren güvercin kısa süreliğine klimanın üzerinde uyudu:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dışarıdaki soğuktan kaçan bir yabani güvercin, 8 katlı bir binanın 4'üncü katındaki işyerinin penceresinden içeri girdi. Yorgunluk belirtileri gösteren kuş, çalışanların hemen yanına konarak rahat bir şekilde dinlenmeye başladı.

çalışanların yaklaşımı:

İşyeri personeli, misafiri rahatsız etmemek için hareketlerini sınırladı ve çalışmaya devam etti. Güvercin, pencere kenarındaki portatif klimа üzerinde kısa sürede derin bir uykuya daldı; yanına yaklaşanları bile fark etmeyecek kadar sakin görünüyordu.

güvercinin kısa sığınağı ve ayrılışı:

Birkaç saat sonra enerji toplayan güvercin, geldiği açık pencereden tekrar dışarı çıkarak gökyüzüne doğru kanat çırptı ve ortadan kayboldu. Çalışanlar misafirin zarar görmemesi için dikkatli davranırken, o anlar telefon kamerasına yansıdı ve küçük bir molanın neşeli anına dönüştü.

İŞYERİNİN SEVİMLİ MİSAFİRİ PORTATİF KLİMANIN ÖĞLE UYKUSU ÇEKTİ