Italiano üç kulvarda en iyisini hedefliyor

Italiano'nun maç sonrası değerlendirmesi:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. haftasında konuk ettiği Çorum FK'yı 6-2 yenerek Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Vincenzo Italiano, takımın ortaya koyduğu oyun ve alınan skordan memnun olduğunu, ancak maç içindeki konsantrasyonun sürekli tutulması gerektiğini vurguladı.

Dusan Vlahović'in performansı:

İtalyan teknik direktör, Sırp forvet Dusan Vlahovic'in maçtaki katkısına dikkat çekti. Bir 9 numaranın maçta 3 gol atmasının değerli olduğunu; aynı zamanda geriye koşup savunma yapmasının takım için büyük artı sağladığını belirtti. Vlahovic'in kale önü soğukkanlılığı ve kondisyonunun artmasıyla performansının daha da yükseleceğini söyleyen Italiano, oyuncunun Fiorentina'da birlikte geçirdikleri dönemdeki etkisini de hatırlattı.

hakem kararları ve lig içindeki etkileri:

Italiano, Süper Lig'de gündemde olan hakem kararlarına da işaret etti. Hataların olabilirliğini kabul etmekle birlikte bazı kararların maçların kaderini değiştirdiğini savunan teknik adam, geçen haftaki Leandro Trossard olayını örnek gösterdi. Lig boyunca benzer durumların devam edebileceğini ifade eden Italiano, sürecin fazla etkili olmamasını umut ettiğini söyledi.

üç kulvarda plan, enerji yönetimi ve transfer beklentileri:

Bu sezon takımın 3 kulvarda mücadele edeceğini hatırlatan Vincenzo Italiano, oyuncuların enerji yönetiminin ve formda tutulmasının öncelik olduğunu belirtti. Herkesin hazır olması ve fırsat bulmasının önemine değinen teknik adam, transfer döneminin kapanmasına 3-4 gün kaldığını ve kulübün takıma katkı sağlayacak isimler için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Kauno Zalgiris ve Corendon Alanyaspor karşısındaki mağlubiyetlerin ardından takımın gösterdiği reaksiyondan memnun olduğunu, büyük takımların böyle toparlandığını ifade etti. Haftaya UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayan güçlü bir rakiple önemli bir maça çıkacaklarını, ligin henüz 4. haftası olduğunu ve ellerinden gelenin en iyisini yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacaklarını söyledi.

Son olarak genç oyuncu Junior Olaitan hakkında konuşan Italiano, oyuncunun büyük bir yetenek olduğunu, uygun fiziksel ve mental özelliklere sahip olduğunu ancak konsantrasyonunu kaybetmemesi gerektiğini belirtti. Olaitan ile sürekli iletişim halinde olduğunu söyleyen teknik adam, bu sezon oyuncunun ekip için başrol isimlerden biri olması beklentisini yineledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Çorum FK maçının ardından yaptığı açıklamada,