İtaliano'dan uyarı: Galatasaray karşısında açlığı fırsata çevirmeliyiz

maç sonrası genel notlar:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından konuşan teknik direktör Vincenzo Italiano, takımın iç saha performansını ve enerji yönetimini övdü; aynı zamanda dönen yorgunluğun farkında olduklarını vurguladı. İtalyan çalıştırıcı, "Bugün bence sezon başında iç sahada nasıl oynuyorsak öyle bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Enerjimizi iyi şekilde kontrol ettiğimizi ve kendimizi en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

maç temposu ve yorgunluk:

Italiano, perşembe-pazar sisteminin oyuncuları etkilediğine dikkat çekti. "Perşembe-pazar oynamak oyuncuları yoran bir şey. Bugün de yorgun oyuncularımız vardı. Rakibimiz bizim yaptığımız maç sayısının belki yarısı kadar maç yapmıştır" diyerek yoğun fikstürün sonuçlara ve oyuncu performansına etkisini anlattı. Ayrıca İskoçya dönüşü örneğini vererek üst düzey performans sergilediklerini, ancak bacaklarda genel bir yorgunluk bulunduğunu söyledi.

rotasyon, kimlik ve sakatlık riski:

Teknik adam, yapılan rotasyonların bazen kalite kaybına yol açabildiğini kabul etti: "Bazen rotasyonları yaptığınız zaman kaliteden ödün verebiliyorsunuz ya da bazen kimliğinizi kaybedebiliyorsunuz." Italiano, herkesin skor ve hazırlık sürecine dahil olmasının önemine işaret ederek, yanlış tercihlerin sakatlıklara zemin hazırlayabileceğini belirtti. Buna rağmen oyuncuların maça girip ellerinden geleni yaptıklarından memnun olduğunu ifade etti.

trossard ve orta saha vurgusu:

Gençlerbirliği maçında öne çıkan isimlerden Leandro Trossard oldu; maçta 3 asist yapan Belçikalı oyuncu özel olarak tebrik edildi. Italiano, "Tekrar Trossard’ı tebrik etmek istiyorum. Orta sahada harika bir iş çıkarttı" diyerek onun saha içindeki katkısını övdü ve milli aradan sonra Trossard ile bu alan üzerinde daha fazla çalışmak istediğini ekledi. Ayrıca Vlahovic ve orta sahaların kalitesine ihtiyaç duyduklarını, bugün bunların iyi gösterildiğini belirtti.

analiz ve milli ara stratejisi:

Italiano, takımdaki problemlerin farkında olduklarını ve milli arada bunlar üzerine çalışacaklarını açıkladı: "Düzeltmemiz gereken problemler var. Milli arada oyuncularım gidecek. Geldikleri zaman bu problemleri çözmek üzerine başlayacağız." Teknik ekip, her maçın farklı dinamikler getirdiğini ve idman programlarının buna göre şekillendiğini belirtti.

derbi öncesi mesaj:

Gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi için net mesaj veren Italiano, rakibi övdü ve karşılaşmanın kazanılması gerektiğini söyledi: "Gerçekten hala aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor. Yenmemiz gereken bir maç. 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız." Deplasmanda oynanacak derbi için hazırlıkların zamanında başlayacağını ve maçın öneminin herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

Sonuç olarak Italiano, takımın hem saha içi performansından memnun olduğunu hem de saha dışında analiz ve düzeltme süreçlerini sıkı tutacaklarını belirtti. Milli aradan sonra yoğun bir program bekleniyor ve teknik kadro, derbi dahil önlerinde sürecek maçlar için hem fiziksel hem taktiksel hazırlığı sürdüreceklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, milli aradan sonra oynayacakları Galatasaray derbisinin önemine değinerek, "Hala aç oyunculara sahip, aç bir takım olduğunu söylemem gerekiyor. Yenmemiz gereken bir maç. 4 sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı hemen kendinizi en iyi şekilde hazırda bulamazsınız" dedi.