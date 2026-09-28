İtalya Bursa'da: Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na geliş ve güvenlik önlemleri

İtalya millî takımı stadyuma ulaştı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İtalya millî takım kafilesi, Bursa'daki Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na ulaştı. Kafileyi taşıyan otobüs stadyum önüne geldi ve oyuncular ile teknik ekip, güvenlik ekiplerinin koordinasyonunda stadyuma giriş yaptı.

geliş ve ulaşım:

İtalyan kafilesinin stadyuma ulaşımı otobüsle sağlandı. Yerel yetkililerin hazırladığı plan çerçevesinde yönlendirme yapıldı ve takımın gelişine eşlik eden görevliler stadyum çevresindeki trafiği düzenledi. Karşılaşma için gelen delegasyonun stadyuma giriş anı görüntülendi.

güvenlik önlemleri ve atmosfer:

İtalyan heyeti, karşılaşmanın oynanacağı stadyuma yoğun güvenlik önlemleri altında giriş yaptı. Güvenlik kontrolleri ve çevre düzenlemeleri kapsamında gerekli tedbirler alınırken, stadyum çevresinde görevlilerin görünürlüğü artırıldı. Maç öncesi hareketlilik ve hazırlıklar, hem saha içi hem de saha çevresi organizasyonunun sorunsuz ilerlemesi amacıyla sürdürüldü.

İtalya, Türkiye ile oynayacağı müsabaka için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na geldi.