İtalya milli takımı Bursa'da son antrenmana hazırlanıyor

İtalya milli takımı Bursa'ya ulaştı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye karşılaşması öncesinde İtalya Milli Takımı akşam saatlerinde Bursa'ya geldi. İtalyan kafile, yarın A Milli Futbol Takımı ile oynanacak müsabaka için şehirde konaklayacak ve maça ev sahipliği yapacak Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda bu akşam son antrenmanını gerçekleştirecek.

Kadroda son durum:

Federico Dimarco sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, Bryan Cristante ise fiziksel bir problem yüzünden maça dahil edilmedi. Bu iki oyuncunun yerine Matteo Ruggeri ve Samuele Ricci kadroya çağrıldı. Aday kadroda bulunan Nicol Zaniolo'nun sağ uyluğundaki sakatlık nedeniyle Türkiye karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.

Antrenman ve basın programı:

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile bir futbolcu saat 18.15'te basın toplantısı düzenleyecek. İtalyan ekibi son antrenmanını ise saat 19.00'da stadyumda yapacak.

Bu kadro değişiklikleri, teknik heyetin maç öncesi planlarında düzenlemelere yol açabilir; özellikle Dimarco'nun yokluğu sol kanat ve savunma organizasyonunda alternatifler aramayı gerektirebilir. Mancini'nin son antrenman ve basın toplantısındaki tercihleri, ilk 11 hakkında daha net sinyaller verecektir.

UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA YARIN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK İTALYA MİLLİ TAKIMI, BURSA'YA GELDİ.