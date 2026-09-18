italyan eurofighter taif üssündeki saldırıda vurulduğunu bakan açıkladı

İtalya saldırıyı doğruladı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan’ın Taif Hava Üssü’ne gece düzenlenen saldırılarda üste konuşlu bir İtalyan uçağının hedef alındığını açıkladı. Crosetto, saldırıda İtalyan F-2000 (Eurofighter) uçağının vurulduğunu ancak üsse konuşlu İtalyan askerlerden hiçbirinin yaralanmadığını belirtti.

asker ve üsle ilgili değerlendirme:

Bakan, durumu yakından takip ettiklerini ve olay sonrası Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Müşterek Harekat Komutanlığı Komutanı General Giovanni Maria Iannucci ile Hava Kuvvetleri Komutanı General Antonio Conserva’dan ayrıntılı bir değerlendirme talep ettiğini söyledi. Crosetto, personelin kullandığı araçlarda veya altyapıda başka hasar bulunmadığını, personelin korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerinin bir süredir yürürlükte olduğunun teyit edildiğini aktardı.

bölgesel bağlam ve izleme:

İtalya Savunma Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda ilk güncellemenin alınacağını ifade eden Crosetto, durumun personelin korunmasını sağlamak ve gerekli sorumlulukla hareket etmek amacıyla azami dikkatle izlendiğini vurguladı. Olay, Yemen’de faaliyet gösteren ve son dönemde Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler bağlamında değerlendiriliyor.

İTALYA SAVUNMA BAKANI GUİDO CROSETTO, SUUDİ ARABİSTAN'IN TAİF HAVA ÜSSÜ'NE DÜZENLENEN SALDIRIDA İTALYAN EUROFİGHTER UÇAĞININ VURULDUĞUNU, ÜSTE BULUNAN İTALYAN ASKERİ PERSONELİNDEN YARALANAN OLMADIĞINI BELİRTTİ.