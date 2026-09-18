Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

italyan eurofighter taif üssündeki saldırıda vurulduğunu bakan açıkladı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Taif Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda İtalyan F-2000 Eurofighter'ın vurulduğunu ve personelin zarar görmediğini bildirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

italyan eurofighter taif üssündeki saldırıda vurulduğunu bakan açıkladı

İtalya saldırıyı doğruladı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan’ın Taif Hava Üssü’ne gece düzenlenen saldırılarda üste konuşlu bir İtalyan uçağının hedef alındığını açıkladı. Crosetto, saldırıda İtalyan F-2000 (Eurofighter) uçağının vurulduğunu ancak üsse konuşlu İtalyan askerlerden hiçbirinin yaralanmadığını belirtti.

asker ve üsle ilgili değerlendirme:

Bakan, durumu yakından takip ettiklerini ve olay sonrası Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano, Müşterek Harekat Komutanlığı Komutanı General Giovanni Maria Iannucci ile Hava Kuvvetleri Komutanı General Antonio Conserva’dan ayrıntılı bir değerlendirme talep ettiğini söyledi. Crosetto, personelin kullandığı araçlarda veya altyapıda başka hasar bulunmadığını, personelin korunmasına yönelik güvenlik tedbirlerinin bir süredir yürürlükte olduğunun teyit edildiğini aktardı.

bölgesel bağlam ve izleme:

İtalya Savunma Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda ilk güncellemenin alınacağını ifade eden Crosetto, durumun personelin korunmasını sağlamak ve gerekli sorumlulukla hareket etmek amacıyla azami dikkatle izlendiğini vurguladı. Olay, Yemen’de faaliyet gösteren ve son dönemde Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler bağlamında değerlendiriliyor.

İTALYA SAVUNMA BAKANI GUİDO CROSETTO, SUUDİ ARABİSTAN&#039;IN TAİF HAVA ÜSSÜ&#039;NE DÜZENLENEN SALDIRIDA...

İTALYA SAVUNMA BAKANI GUİDO CROSETTO, SUUDİ ARABİSTAN'IN TAİF HAVA ÜSSÜ'NE DÜZENLENEN SALDIRIDA İTALYAN EUROFİGHTER UÇAĞININ VURULDUĞUNU, ÜSTE BULUNAN İTALYAN ASKERİ PERSONELİNDEN YARALANAN OLMADIĞINI BELİRTTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı
images

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaral...
images

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı
images

Kocasinan'da evinde ölü bulunan 55 yaşındaki kişinin ölümü soruşturuluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çavuşoğlu'ndan gaziler için minnet ve birlik çağrısı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü