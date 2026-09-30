İtalyan fırkateyninin Antalya ziyareti savunma ve işbirliğine dikkat çekti

İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo Antalya limanında

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru ITS Luigi Rizzo fırkateyni Antalya'ya liman ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret, iki ülke arasındaki deniz güvenliği ve iletişim kanallarının canlı tutulmasına hizmet eden bir temas olarak değerlendirildi.

Ziyaret programının ayrıntıları:

MSB açıklamasında, İtalya Güvenli Akdeniz Operasyon Komutanı Tuğamiral Cristo Salvatore Traetta ve beraberindeki heyetin öncelikle Antalya Deniz Komutanlığını ziyaret ettiği belirtildi. Heyet daha sonra, Antalya Deniz Komutanı Deniz Albay Bünyamin Dayıoğlu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin makamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Deniz diplomasisinin rolü ve görünür etkileri:

Liman ziyaretleri, askeri ilişkilerde rutin bir unsur olmakla birlikte, Akdeniz'de güvenlik işbirliğinin sürdürülmesi, bilgi paylaşımı ve ilişkilerin güçlendirilmesi bakımından önemli fırsatlar sunar. Bu tür temaslar, karşılıklı iletişimi artırırken bölgesel deniz güvenliği gündeminin de muhataplar arasında doğrudan ele alınmasına olanak verir.

MSB'nin sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna duyurulan ziyaret, Türkiye ile İtalya arasındaki askerî temasların devam ettiğine dair somut bir işaret olarak kayda geçti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), İTALYA DENİZ KUVVETLERİ UNSURU ITS LUİGİ RİZZO FIRKATEYNİNİN ANTALYA’YA LİMAN ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ BİLDİRDİ.