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İtfaiye araçlarında minnetin izleri: şehit ve gazilerin adları yaşatılıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İtfaiye Haftası'nda 14 şehit ve gazi itfaiyecinin isimlerini araçlara vererek anma ve moral desteği sundu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:07

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İtfaiye araçlarında minnetin izleri: şehit ve gazilerin adları yaşatılıyor

Balıkesir'te itfaiyecilere vefa jesti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, her yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası kapsamında itfaiyecilere anlamlı bir jest yaptı. Belediye bünyesindeki itfaiye araçlarına, kurum tarihinde görev yaparken şehit düşen ve gazi olan kahramanların isimleri verildi; bu adım hem anma hem de teşekkürü simgeliyor.

Tören ve teşekkür:

İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunumu yapıldı. Törene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Refik Gündoğan ile İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen katıldı. Ergelen, İtfaiye Haftası'nı kutlayıp personeline fedakar ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İsimlerin araçlara işlenmesi ve anlamı:

Başkan Akın'ın kararıyla, Balıkesir İtfaiye Teşkilatı'nda görev yapmış 14 şehit ve gazi itfaiyecinin her birinin adı birer araca verildi. Gazi unvanlı isimler arasında; İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve İtfaiye Eri Ümit Özkaya'nın yanı sıra Hasan Yüce Baştopçu, Tuğrul Çakar, Alaattin Ateş, Mesut Alfat, Hüsnü Bozdağ, Harun Coşkun, Levent Aydoğan ve İbrahim Kurtbaş yer alıyor. Görev sırasında şehit düşen kahramanlar ise Seyfettin Karaorman, Kerem Dolan, Mehmet Yılmaz ve Kamil Çağlar olarak bildirildi.

Bu uygulama, itfaiyecilerin kent yaşamındaki görünürlüğünü artırırken kurum içinde aidiyet ve dayanışma duygusunu pekiştiriyor. Araçlara işlenen isimler, hem meslektaşlar için sürekli bir hatırlatma hem de vatandaşlara yapılan fedakârlığın somut bir göstergesi niteliğinde.

Şehir turu ile anma:

Törenin ardından üzerinde şehit ve gazilerin isimleri ile Türk bayrakları bulunan itfaiye araçları kısa bir şehir turu gerçekleştirdi. Bu yürüyüş, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak itfaiyecilerin rolüne dikkat çekti ve anma eylemini sokaklara taşıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimi, İtfaiye Haftası vesilesiyle yapılan geleneksel etkinliklerin ötesine geçerek kurumsal hafızayı canlı tutmayı ve kamu desteğini artırmayı hedefliyor. İsimlerin araçlarda yaşatılması, hem geçmişin hatırlanması hem de geleceğe yönelik bir saygı duruşu olarak değerlendiriliyor.

BAŞKAN AKIN’DAN KAHRAMAN İTFAİYECİLERE ANLAMLI JEST

BAŞKAN AKIN’DAN KAHRAMAN İTFAİYECİLERE ANLAMLI JEST

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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