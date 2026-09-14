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İtfaiye ekipleri Antakya ve Reyhanlı’da görülen yılanları zarar vermeden doğaya bıraktı

Antakya ve Reyhanlı’da sıcak havayla yerleşimlere giren yılanlar, ihbarla itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalanıp doğaya bırakıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Aslı Han

İtfaiye ekipleri Antakya ve Reyhanlı’da görülen yılanları zarar vermeden doğaya bıraktı

Antakya ve Reyhanlı'da yılan vakalarına itfaiye müdahalesi

Hatay’ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde, sıcak havanın etkisiyle yerleşim yerlerinde yılan görülmeye devam ediyor. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, farklı noktalarda tespit edilen yılanlara müdahale etti.

müdahale süreci:

Ekipler, olay yerlerine ulaştıklarında sakin ve dikkatli bir çalışma yürüttü. Görülen yılanlar, çevreye veya hayvanlara zarar gelmemesi için uygun ekipmanla ve titizlikle ele alındı; zarar verilmeden yakalandılar.

yılanların akıbeti:

Yakalanan yılanlar, müdahalenin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bölgedeki sıcaklık artışının sürüngenleri yerleşimlere yaklaştırdığı, bu yüzden vatandaşların benzer durumlarda yetkilileri bilgilendirmeye devam ettiği bildirildi.

ANTAKYA VE REYHANLI’DA YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLARIN EKİPLER TARAFINDAN...

ANTAKYA VE REYHANLI’DA YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLARIN EKİPLER TARAFINDAN YAKALANMASI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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