Dolar 49,0036 -0,03%
Euro 55,4378 -0,19%
Bist 12.298,47 +2,94%
Altın Gram 6.602,14 +0,09%
EUR/USD 1,1285 -0,43%
Brent Petrol 100,87 +2,90%
--°

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü 4 araçlı kazada kurtardı

Diyarbakır Sur'da Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen 4 araçlı kazada, itfaiye kamyonete sıkışan sürücüyü kurtardı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü 4 araçlı kazada kurtardı

kaza ve müdahale

Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde, Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde dört aracın karıştığı trafik kazası yaşandı. Kazada devrilen kamyonette sıkışan sürücü için itfaiye ekipleri müdahale etti ve sürücü güvenli şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

kurtarma çalışmaları:

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araç içinden çıkarma çalışmasını gerçekleştirdi. Müdahale, ekiplerin koordineli çalışmasıyla tamamlandı ve sürücü sağlık personeline teslim edildi.

kask kamerasına yansıyan anlar:

Kurtarma anı, sahada bulunan personelden birinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüler, müdahalenin ve kurtarma sürecinin ayrıntılarını gösteriyor ve olayın kayıt altına alınmasını sağladı.

DİYARBAKIR’DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA KAMYONETE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ...

DİYARBAKIR’DA 4 ARACIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA KAMYONETE SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Soma'da maden göçüğünde umutlu bekleyiş: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için aramalar...
images

Adıyaman'da DEAŞ soruşturması: beş Irak uyruklu tutuklandı, bir kişi serbest bır...
images

Selahiye'de motosiklet hafif ticari araca çarptı: iki yaralı
images

Gönen'de bonzai ve metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nişanlı şiddetiyle yitirdikleri Aysel için aile adaleti arıyor

Öğrenci projeleriyle iklim gündemine giren Kastamonu Üniversitesi ilk üçte

Uşak'ta eğitim güvenliği için kurumlar iş birliğiyle sorumlulukları netleştirdi

Soma'da maden göçüğünde umutlu bekleyiş: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için aramalar sürüyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı