İtfaiye filomuz güçleniyor: 9 yeni müdahale aracı hizmete girdi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye filolarını yeniledi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Haftası kapsamında İtfaiye Dairesi personeliyle düzenlenen kahvaltının ardından itfaiye filosuna 9 yeni aracın katıldığını açıkladı. Törene Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Komisyon Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Etkinlik, 25 Eylül-1 Ekim tarihlerinde kutlanan İtfaiye Haftası çerçevesinde gerçekleştirildi.

araçların türleri ve maliyeti:

Belediyeden yapılan açıklamaya göre filoya dahil edilen araçlar; 2 adet 42 metre hidrolik merdivenli itfaiye aracı, birer adet 32 ve 28 metre hidrolik merdivenli araç, 2 adet kurtarma aracı ile 3 adet çok maksatlı itfaiye aracından oluşuyor. Yeni filonun toplam maliyeti 290 milyon 450 bin TL olarak açıklandı.

personel ve müdahale kapasitesi:

Başkan Genç, itfaiye teşkilatının riski yüksek ve yoğun mesai yürüten birim olduğunu vurgulayarak personelin fedakârlığına teşekkür etti. Genç, yaklaşık iki yıl önce yapılan sınavla teşkilata 70 yeni personel daha eklendiğini ve böylece insan gücünün 349'a yükseldiğini hatırlattı. Ayrıca alınan yeni araçlarla birlikte filo kapasitesinin güçlendirildiğini ve hizmet kalitesinin artırılacağını belirtti.

Genç, 2025 yılında itfaiye ekiplerinin toplam 4 bin 992 olaya müdahale ettiğini, bu müdahalelerin yalnızca yangınlarla sınırlı kalmayıp sel, trafik kazaları ve hayvan kurtarma gibi farklı olayları da kapsadığını anlattı. Bazen bir kediyi kurtarmak için dahi uzun süre çalışıldığını kaydeden Genç, bu nedenle teşkilatın imkân ve kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Başkan Genç ayrıca filoya ilave 4 araç daha alınacağını ve böylece toplamda 72 itfaiye aracına ulaşılacağını söyledi. Bu adımın, özellikle merkezle birlikte ilçelerdeki müdahale hızını artıracağı vurgulandı.

ilçelere yaygınlaşma ve yatırımlar:

İlçelerde itfaiye hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalardan bahseden Genç, Araklı ve Çarşıbaşı başta olmak üzere yeni birimlerin kurulduğunu ve açılışların gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca Düzköy, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerindeki çalışmaların tamamlanmasının planlandığını, Akçaabat, Tonya ve diğer ilçelerde de teşkilatların güçlendirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Yetkililer, yeni araçların yalnızca sayısal bir artış değil, müdahale çeşitliliği ve hızında dikkate değer bir gelişme sağlayacağını, böylece vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasında daha etkin olunacağını belirtti.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İTFAİYE FİLOSUNA TOPLAM 290 MİLYON 450 BİN TL YATIRIM BEDELİYLE 9 YENİ ARAÇ KAZANDIRILDI.