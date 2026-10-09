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İtfaiye müdahalesiyle borudan kurtarılan Berfin'in gözyaşları dindi

Adıyaman'da oyun sırasında parmağını boruya sıkıştıran 5 yaşındaki Berfin A.'nın yardımına itfaiye ekipleri yetişti; ekipler keskiyle parmağı çıkararak çocuğun ağlamasını sonlandırdı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:05

GÜNCELLEME: 09 Ekim 2026 - 11:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İtfaiye müdahalesiyle borudan kurtarılan Berfin'in gözyaşları dindi

olayın gelişimi:

Adıyaman merkezde bahçede oyun oynayan 5 yaşındaki Berfin A., oyun sırasında parmağını boruya sıkıştırdı. Ailenin ilk müdahalesi yetersiz kalınca durum Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Adrese gelen itfaiye ekipleri, olay yerinde dikkatli bir çalışma yürüttü ve keski yardımıyla parmağı borudan çıkardı. Müdahalenin ardından Berfin'in gözyaşları son buldu ve aile rahat bir nefes aldı.

ADIYAMAN’DA OYUN OYNARKEN PARMAĞINI BORUYA SIKIŞTIRAN KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ...

ADIYAMAN’DA OYUN OYNARKEN PARMAĞINI BORUYA SIKIŞTIRAN KÜÇÜK KIZIN YARDIMINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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