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İtfaiyenin altyapı hamlesi: yeni binalar, genişleyen araç filosu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, PACE Projesi eğitimlerinin tamamlandığını, itfaiyenin altyapı ve araç filolarının güçlendirildiğini açıkladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Elif Demir

İtfaiyenin altyapı hamlesi: yeni binalar, genişleyen araç filosu

itfaiye teşkilatında altyapı ve araç yatırımları:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, PACE Projesi kapsamında yürütülen eğitim programının tamamlanması ve İtfaiye Haftası nedeniyle düzenlenen programda itfaiye teşkilatının güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç ay süren programı başarıyla bitiren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda toplam 263 personel eğitimlere katıldı. Eğitimler, 7 farklı konu başlığı altında gerçekleştirildi ve elektrikli araç yangınlarına müdahale, çığda arama-kurtarma, su altı kurtarma ve set çalışmaları, olay komuta sistemleri, kentsel arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale ile yüksekten çalışma önlemlerini kapsadı.

personel eğitimi ve gençleşme çalışmaları:

Başkan Er, itfaiye teşkilatının sadece yangınla mücadele kurumundan öte geniş bir kurtarma ve yardım sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Er, "İtfaiye deyince öncelikle yangın akla geliyor. Şehrimizde her gün farklı noktalarda yangınlara müdahale ediyorsunuz ve çok başarılı işler ortaya koyuyorsunuz. Ancak sadece yangınlarda değil, hayatın her alanında vatandaşımızın yanında oluyorsunuz. Suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımıza ulaşıyor, trafik kazalarında can kurtarıyor, ihtiyaç duyulan her noktada görev yapıyorsunuz. Yaptığınız iş gerçekten hayati bir görev. Bu fedakârlığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İtfaiye personelinin yenilenmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması için yatay geçişlerle titiz bir seçme süreci işletildiğini belirten Er, yeni katılanların "genç, pırıl pırıl" olduğunu ve Malatya'ya önemli hizmetler sunacaklarını söyledi.

fiziki altyapı yatırımları ve saha müdahaleleri:

6 Şubat depremlerinin ardından altyapının yeniden ele alındığını aktaran Başkan Er, göreve geldikleri iki yıllık süreçte 11 itfaiye binası inşa ettiklerini ve teşkilatı daha modern, güçlü ve etkin hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bunun yanı sıra araç filosu da güçlendirildi; şu ana kadar 21 yeni itfaiye aracı hizmete alındı ve yeni araç alımlarının devam edeceği bildirildi.

Program vesilesiyle Er, İtfaiye Haftası'nı kutlayarak eğitimleri tamamlayan personele teşekkür etti ve itfaiyecilerin sahadaki fedakârlıklarına bir kez daha dikkat çekti.

BAŞKAN SAMİ ER: &quot;İTFAİYEMİZİ HEM BİNALARIMIZLA HEM DE ARAÇ FİLOMUZLA GÜÇLENDİRİYORUZ&quot;

BAŞKAN SAMİ ER: "İTFAİYEMİZİ HEM BİNALARIMIZLA HEM DE ARAÇ FİLOMUZLA GÜÇLENDİRİYORUZ"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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