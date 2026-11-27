Olayın ayrıntıları:

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Güveytepe köyünde, İsmail Başkan'a ait bahçede bulunan ve yazlık sebzelerin sulanmasında kullanılan su havuzundan köpek sesi duyuldu. Havuzun yanına giden Başkan, köpeğin yaklaşık 3 metre derinliğindeki havuza düştüğünü fark etti.

Kurtarma çalışması:

Başkan, köpeği kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekipleri, ip kullanarak dikkatli bir çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sakin ve planlı ilerledi.

Sonuç ve sağlık durumu:

Kurtarılan köpek, ekiplerin müdahalesinin ardından serbest bırakıldı ve karanlıkta gözden kayboldu. Olayda köpeğin herhangi bir zarar görmemesi, sahibini ve ekipleri rahatlattı; edinilen bilgiye göre köpeğin sağlık durumu iyi.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNE BAĞLI GÜVEYTEPE KÖYÜNDE YAKLAŞIK 3 METRE DERİNLİĞİNDEKİ SULAMA HAVUZUNA DÜŞEN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.