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İtfaiyenin merdiven köprüsüyle kurtarılışı: 80 yaşındaki vatandaşın sel anı

Karasu'da selde mahsur kalan 80 yaşındaki adam, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin merdivenle kurduğu köprü sayesinde güvenli alana çıkarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 19:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiyenin merdiven köprüsüyle kurtarılışı: 80 yaşındaki vatandaşın sel anı

Sakarya'da selin etkisi ve kurtarma seferberliği

Sakarya genelinde devam eden sağanak yağışlar, derelerin taşmasına yol açarak birçok mahallede yaşamı olumsuz etkiledi. Karasu ilçesinde Aşağı Aziziye Mahallesi 357. sokak üzerinde su baskını nedeniyle tehlike oluşturan bir dairede mahsur kalan bir kişi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Ekipler, güvenli tahliye sağlamak amacıyla merdiveni kullanarak adeta bir köprü oluşturdular ve burada bulunan 80 yaşındaki vatandaşı kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Mahsur kalanın kurtarılması

Olay yerinde yapılan müdahale, hem teknik donanım hem de ekip koordinasyonunun önemini gösterdi. İtfaiye ekipleri, suyun seviyesini ve akıntının gücünü değerlendirerek merdiveni güvenli bir geçiş hattı şeklinde konumlandırdı. Bu yöntemle vatandaşın tahliyesi sağlanırken, ekiplerin hızlı ve soğukkanlı müdahalesi olası bir daha büyük riski önledi. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumu ekiplerce stabil olarak değerlendirildi ve güvenli alana sevk edildi.

Karanlıkdere Mahallesi'nde hasar ve tespit çalışmaları

Sel felaketinin en ağır hissedildiği bölgelerden biri de Karanlıkdere Mahallesi oldu. Derelerin taşması sonucu mahallede adeta deprem etkisi yaratan bir yıkım yaşandı; bazı evler ve ahırlar şiddetli su akıntısına dayanamayarak kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki büyük maddi hasar nedeniyle ekipler hem kurtarma hem de hasar tespit çalışmalarını eş zamanlı yürütüyor. Yetkililer, tahliye ve yardım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, güvenlik ve altyapı kontrollerinin öncelikli olduğunu bildirdi.

Genel olarak kentteki kurtarma ekipleri, afet bölgesine ulaşan vatandaşlara destek sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede yaşayanların uyarılara uyması, yetkililerin yönlendirmelerine dikkat etmesi ve ihtiyaç halinde yetkili ekiplerle irtibat kurması önem taşıyor.

KARASU İLÇESİNDE BİR MAHALLE DE DEPREM ETKİSİNİ ARATMAYAN MANZARALARA SAHNE OLURKEN, BİR BAŞKA...

KARASU İLÇESİNDE BİR MAHALLE DE DEPREM ETKİSİNİ ARATMAYAN MANZARALARA SAHNE OLURKEN, BİR BAŞKA MAHALLEDE MAHSUR KALAN 80 YAŞINDAKİ BİR ADAM, İTFAİYE EKİPLERİNCE MERDİVENLE KÖPRÜ YAPILARAK KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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