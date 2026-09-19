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İtfaiyenin müdahalesiyle İskenderun'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İskenderun'da farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde çıkarıldı; sağlık ve güvenlikleri sağlandı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:33

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EDİTÖR: Aslı Han

İtfaiyenin müdahalesiyle İskenderun'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İtfaiye müdahalesi ve kurtarma çalışmaları:

İskenderun'da farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar için itfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşım sağlanabilen noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kurtarma işlemlerini gerçekleştirdi.

Kurtarılan hayvanların durumu:

Yapılan müdahaleler sonucunda hayvanlar güvenli şekilde bulundukları alanlardan çıkarıldı. Yetkililer, kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenliklerinin sağlandığını bildirdi.

İSKENDERUN’DA FARKLI NOKTALARDA MAHSUR KALAN HAYVANLARIN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.

İSKENDERUN’DA FARKLI NOKTALARDA MAHSUR KALAN HAYVANLARIN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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