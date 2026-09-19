İtfaiyenin müdahalesiyle İskenderun'da mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı

İtfaiye müdahalesi ve kurtarma çalışmaları:
İskenderun'da farklı noktalarda mahsur kalan hayvanlar için itfaiye ekipleri hızlı bir müdahaleyle çalışma başlattı. Ekipler, ulaşım sağlanabilen noktalarda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kurtarma işlemlerini gerçekleştirdi.
Kurtarılan hayvanların durumu:
Yapılan müdahaleler sonucunda hayvanlar güvenli şekilde bulundukları alanlardan çıkarıldı. Yetkililer, kurtarılan hayvanların sağlık ve güvenliklerinin sağlandığını bildirdi.
İSKENDERUN’DA FARKLI NOKTALARDA MAHSUR KALAN HAYVANLARIN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!