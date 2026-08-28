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İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı: Gerede'de ineğin boynu tarım aletine sıkıştı

Gerede'nin Çalaman Köyü'nde boynu tarım aletine sıkışan büyükbaş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin hidrolik kesiciyle zarar görmeden kurtarıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı: Gerede'de ineğin boynu tarım aletine sıkıştı

Gerede'de tarım aletine sıkışan büyükbaş kurtarıldı:

Gerede ilçesine bağlı Çalaman Köyü'nde, arazide gezen bir büyükbaş hayvanın boynu, tarım aletinin metal bölümleri arasına sıkıştı. Durumu fark eden köylüler önce kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak hayvanı çıkaramadı.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların çabaları sonuç vermeyince, köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa süre içinde bölgeye sevk edilen ekipler, hayvanın bulunduğu alana intikal etti ve kurtarma planı hazırladı.

Kurtarma çalışması:

Olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hayvanın paniğe kapılmaması için kontrollü ve titiz bir müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye erleri, tarım aletinin metal aksamını hidrolik kesici yardımıyla dikkatle keserek hayvanı serbest bıraktı.

Yapılan çalışma sonucunda büyükbaş hayvan yara almadan kurtarıldı, güvenli alana çıkarıldı ve sahibine teslim edildi. Olay, ekiplerin koordineli çalışması ve bölge halkının zamanında ihbarı sayesinde olumlu sonlandı.

BOLU&#039;NUN GEREDE İLÇESİNDE TARIM ALETİNE BOYNU SIKIŞAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE TARIM ALETİNE BOYNU SIKIŞAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN BAŞARILI OPERASYONUYLA KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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