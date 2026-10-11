İtfaiyenin müdahalesiyle uçurumdan düşen araçtan yaralı sürücü çıkarıldı

Kaza ve ihbar:

Kaza, Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi 4021 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 RK 950 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlanarak bölgedeki piknik alanına düştü.

Olay sırasında araç içinde mahsur kalan sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kurtarma çalışması ve sonrası:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü bulunduğu alandan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin polis ve ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarının bildirimine göre bölgedeki piknik alanının yakınında yaşanan kazanın ayrıntıları ve sürücünün sağlık durumu, hastanedeki tedavi süreciyle birlikte yetkililerin yapacağı incelemeler sonucu netlik kazanacak.

AYDIN'IN NAZİLLİ İLÇESİNDE UÇURUMDAN YUVARLANARAK OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN YARALI SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU KURTARILDI.