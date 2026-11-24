Manavgat'ta zeytinyağı fabrikasında depo yangını söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Seydiler Mahallesindeki bir zeytinyağı fabrikasının yaprak depolama bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi ve alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

müdahale ve olay yeri:

İhbar üzerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

soğutma çalışmaları ve sonuç:

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra bölgede kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucunda yangın büyümeden söndürüldü; yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama ise yetkililerce henüz yapılmadı.

MANAVGAT İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI FABRİKASININ YAPRAK DEPOLAMA ALANINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.