İTO başkanı Avdagiç seçim çağrısıyla projelerini sürdürme sözü verdi

İTO meclisinde adaylık ve faaliyet raporu:

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda’nın 21'inci döneminin son Meclis toplantısında 27 Ekim 2026 Salı günü yapılacak seçimler için yeniden aday olduğunu duyurdu. Avdagiç, seçimlerin İstanbul Fuar Merkezi (İFM)'nde gerçekleştirilecek olmasını hatırlatarak, ‘‘İnşallah hep birlikte Odamızın 27 Ekim seçimlerini gerçekleştirip yeni bir dönemin kapısını aralayacağız’’ ifadelerini kullandı.

Başkan, Meclis üyelerine hitabında yaptıkları icraatların üyelerin eserleri olduğunu vurguladı ve devam eden projeleri tamamlamak için yeniden yola çıktıklarını belirtti. ‘‘Yaptığımız her icraat sizin eserinizdir, sizin projenizdir. İnşallah, bu projeleri ve daha nicelerini sizinle yapmaya niyetliyiz, azimliyiz’’ sözleriyle destek istedi.

faaliyetler ve altyapı yatırımları:

Avdagiç döneminde İTO’nun faaliyetlerinin üyelerin güçlenmesine odaklandığını belirtti. Dijitalleşme adımının yapay zeka ile üretim, verimlilik ve rekabetçiliği artıracak biçimde ilerletildiğini, e-ticaret ve e-ihracata yönelik kapsamlı eğitimler verildiğini aktardı. Kurulan ekosistemde Teknopark İstanbul, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve SoftITO Akademi gibi yapıların ön plana çıktığını söyledi.

Kültürel ve kurumsal restorasyon çalışmalarına da dikkat çeken Avdagiç, Taş Han, Taş Han Ek Blok, Liman Hanı, İTO Ek Hizmet Binası ve Ahi Çelebi Kampüsü gibi tarihi ve kurumsal yapıları yenilediklerini ifade etti. Genel Merkez binasının inşasının bitirme aşamasında olduğunu, Sultan II. Abdülhamid’in yadigarı Hidayet Camii'nin restorasyondan geçirilip ibadete hazır hale getirildiğini belirtti.

Anadolu Yakası, Perpa, Giyimkent, Çatalca ve İDTM temsilciliklerinde mimari ve teknolojik altyapı çalışmalarının yapıldığını, Anadolu Yakası Bölge Temsilciliği için Maltepe’de satın alınan binanın açılışının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Fuar ve turizm alanındaki hamleleri de aktaran Avdagiç, İFM’de 25 yıl aradan sonra başlatılan 40 bin metrekarelik fuar alanı inşaatına dikkat çekti; üst katta 11 bin 500 kişiye kadar uluslararası kongre ve büyük etkinlik yapılabilecek bir mekan oluşturulduğunu söyledi. Ayrıca her yıl ortalama 40 uluslararası fuarın Türkiye milli katılımının sağlandığını ve TUGEV ile ICVB işbirlikleriyle İstanbul’un turizm değerinin artırıldığını bildirdi.

gazze mesajı ve insani vurgular:

Avdagiç, üç yıldır Ekim ayı Meclis toplantılarına Gazze’yi anarak başladıklarını belirtti. 7 Ekim 2023’te başlayan ve Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak ‘‘Eli kanlı İsrail’in masum Filistin halkına karşı başlattığı soykırımın üzerinden tam üç yıl bir gün geçti’’ dedi ve Batılı devletlerin sessizliğine dikkat çekti. Avdagiç, sivillerin, kadınların ve çocukların çektiği acılara vurgu yaparak adaletin sağlanması ve suçluların yargılanması beklentisini dile getirdi.

Kamuoyuna yönelik çağrısında, insani kayıplara duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

ekonomi politikaları ve fon soruşturmaları değerlendirmesi:

Mecliste Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, iç talepte yavaşlama belirtileri gözlemlendiğini ve bu dönemde seçici kredi mekanizmaları, ihracat finansmanı, yatırım teşvikleri ve enerji maliyetlerini azaltacak politikaların para politikasına tamamlayıcı olması gerektiğini söyledi.

2026'nın son çeyreğine dair uyarıda bulunan Avdagiç, ‘‘Türkiye ekonomisinin temel sınavı yalnızca enflasyonu düşürmek olmayacak. Enflasyonu düşürürken üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumamız da gerekecek’’ dedi. Küresel ekonominin daha yüksek maliyetli ve jeopolitik risklerin arttığı bir döneme girdiğini; Türkiye’nin amacının şokları ortadan kaldırmaktan ziyade şokların ekonomiye geçişini sınırlamak olması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, beklentiler arasında dezenflasyonun maliyetinin üretime uzun süre fatura edilmemesini sağlayacak politika paketlerinin devreye alınmasının bulunduğunu belirtti.

Fon piyasasında yaşanan gelişmelere de değinen Avdagiç, alınan proaktif önlemlerin sistemik risk oluşturmamasını sağladığını ve tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili sürecin Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından oluşturulan kurul eliyle koordine edilmesini önemsediklerini söyledi. Mağduriyetlerin önlenmesi ve benzer olayların tekrarlanmaması için düzenlemeler beklediklerini ifade etti.

Ayrıca fon soruşturması sürecinde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat hakkında yürütülen kara propagandayı şiddetle kınadığını ve sosyal ile siyasal linç girişimlerine karşı olduğunu belirtti. Avdagiç, devletin adalet mekanizmasının hızlı ve güven verici şekilde işlemesinin önemini vurguladı.

Kapanışta Avdagiç, Meclis üyelerine vakar, kardeşlik ve tüccara yaraşır bir seçim temennisinde bulunarak, ‘‘Sizlerle birlikte başladığımız hizmetleri yine sizlerle birlikte bitirmek için yola çıkıyoruz’’ dedi ve destek çağrısını tekrarladı.

İSTANBUL TİCARET ODASI (İTO) BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ