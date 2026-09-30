Dolar 49,0128 +0,03%
Euro 55,6670 +0,15%
Bist 11.999,02 -2,37%
Altın Gram 6.620,08 +0,51%
EUR/USD 1,1353 +0,06%
Brent Petrol 98,88 +2,83%
--°

İvrindi'de ulaşım konforu artıyor: 1.100 metrelik sıcak asfalt tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir, asfalt seferberliğiyle İvrindi TOKİ ve mezarlık yolunda 1.100 metre sıcak asfaltı tamamlayıp ulaşımı iyileştirdi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 13:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İvrindi'de ulaşım konforu artıyor: 1.100 metrelik sıcak asfalt tamamlandı

Balıkesir Büyükşehir'den İvrindi'ye yol yatırımı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçede eş zamanlı yürüttüğü asfalt seferberliği kapsamında İvrindi ilçesinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ ve mezarlık yolunda 1.100 metrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma, Başkan Ahmet Akın öncülüğünde yürütülen asfalt seferberliğinin bir parçası olarak hayata geçirildi. Tamamlanan asfaltlama ile ilçe merkezindeki ulaşım akslarının daha düzenli ve güvenli hale gelmesi; sürdürülebilir ulaşım standartlarının sağlanması hedefleniyor.

vatandaşların değerlendirmesi:

Bölgede yaşayanlar, yolun eski halinin özellikle yağışlı ve kuru havalarda büyük sıkıntı yarattığını belirtti. Vatandaşlar yapılan çalışmayla artık toz ve çamur sorunundan kurtulduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yetkililer ise 20 ilçede eş zamanlı süren çalışmaların ilçe merkezlerinde ulaşım konforunu artırmayı amaçladığını vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ederken, İvrindi'de tamamlanan sıcak asfalt uygulaması bölgedeki günlük ulaşım akışını ve yaşam kalitesini doğrudan iyileştirmeyi hedefliyor.

AHMET AKIN’DAN İVRİNDİ’NİN YOLLARINA MODERN DOKUNUŞ

AHMET AKIN’DAN İVRİNDİ’NİN YOLLARINA MODERN DOKUNUŞ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor
images

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi
images

Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu
images

Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası için ortak hizmet binası projesi hazı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tunceli valilik hizmetlerinde memnuniyette zirveye çıktı

Erdoğan başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Ahlak sorumlulukla başlar: ibadetten işe, aileden çevreye ölçütler

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor