İvrindi’de ulaşım ve sağlık yatırımları hızla ilerliyor

Milletvekili Canbey sahada: yatırımlar yerinde takip ediliyor

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, İvrindi ilçesinde sürdürülen ulaşım ve sağlık projelerini yerinde inceleyerek bölge halkına sunulan hizmetleri değerlendirdi. Canbey, hem yol çalışmalarının hem de sağlık tesislerinin ilçenin günlük hayatına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

İvrindi-Korucu yolunda son durum:

Toplam 33,2 kilometrelik İvrindi-Korucu yolunun, ilçe merkezi geçişini kapsayan 4,3 kilometrelik bölümünün daha önce tamamlandığını belirten Canbey, kalan 28,9 kilometrelik hatta çalışmaların sürdüğünü söyledi. Canbey, 2025 yılında Yağlılar Mahallesi geçişi dâhil 6,3 kilometrelik kesimin tamamlandığını; 2026'da ise 2,5 kilometrelik bölümde asfalt işlemlerinin bitirildiğini ve bu kısmın kısa süre içinde trafiğe açılacağını aktardı.

Güzergâh boyunca toprak işleri ve sanat yapılarında da büyük oranda sona gelindiğini ifade eden Canbey, Mallıca ve Korucu mahallelerinin çevre yolu bağlantıları tamamlandığında projenin kritik bir aşamaya ulaşacağını kaydetti. Canbey, "İvrindi’mizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hâle getirmek için çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz" dedi.

Korucu'ya yeni acil sağlık hizmetleri istasyonunun katkısı:

Korucu Mahallesi'nde tamamlanan hizmet binasıyla birlikte açılışı yapılan İvrindi 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, ilçedeki acil müdahale kapasitesini güçlendirecek. Canbey, Balıkesir genelinde hizmet veren 68 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 103 Acil Yardım Ambulansı ile birlikte yeni istasyonun vakalara müdahale süresini kısaltacağını belirtti.

"Sağlıkta en önemli meselelerden biri, ihtiyaç anında vatandaşımıza en kısa sürede ulaşabilmektir," diyen Canbey, yeni tesisin İvrindi ve Korucu'da acil vakalara daha hızlı müdahale edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Hizmet vurgusu ve kapanış sözleri:

Canbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Balıkesir'in her köşesine eser ve hizmet kazandırılmaya devam edildiğini belirterek, yol ve sağlık yatırımlarının ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini söyledi. Açılışı yapılan istasyon ve devam eden yol çalışmalarının İvrindi, Korucu Mahallesi ve Balıkesir için hayırlı olmasını dileyerek çalışmaların takipçisi olacaklarını vurguladı.

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