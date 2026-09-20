İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Konya'nın Halkapınar ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan İvriz Kaya Anıtı, hem tarihi dokusu hem de çevresindeki su kaynaklarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 3 bin yıllık olan anıt, bölgenin tarihsel kimliği ile doğal peyzajını bir arada sunuyor.

Tarihi ve kabartmalar:

Geç Hitit dönemine tarihlenen anıt, dünyada ilk tarım anıtı olarak değerlendiriliyor ve özellikle bereketi simgeleyen kabartmaları dikkat çekiyor. Anıtta betimlenen Tarhundas ve kral Varpalavas figürleri, ellerindeki üzüm salkımları ve buğday başaklarıyla dönemin tarımsal yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor. Figürlerin kıyafet ve işçilik detayları, Geç Hitit sanatının tipik özelliklerini yansıtıyor.

Anıtın yüzeyindeki hiyeroglif yazıtta yer alan ifade, eserin amacını doğrudan ortaya koyuyor: "Ben hâkim ve kahraman Tuvana Kralı Varpalavas; sarayda bir prens iken bu asmaları diktim. Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin". Bu metin, bölge halkı için yapılmış ritüel ve üretim beklentilerini göstermesi açısından da önem taşıyor.

Su kaynakları ve ziyaretçi yoğunluğu:

İvriz Köyü Muhtarı Mustafa Tunca, özellikle yaz aylarında bölgeye yoğun ziyaretçi geldiğini belirtiyor. Muhtarın verdiği rakamlara göre yaz sezonunda yaklaşık 3 bin araç giriş-çıkış yapıyor ve İvriz'i yaklaşık 12 bin kişi ziyaret ediyor. Bu hareketlilik, anıtın tarihsel değerinin yanında doğal alanın rekreasyonel cazibesinden de kaynaklanıyor.

Bu yıl bölgede su kaynaklarının yeniden canlanması, ziyaretçi sayısındaki artışı hızlandırdı. İvriz su kaynağının, Ereğli yöresinde yaşayan yaklaşık 300-400 bin kişiye içme suyu sağladığı ve aynı zamanda tarımsal sulamada kullanıldığı belirtiliyor. Ziyaretçiler bulaşıkta veya su kenarında serinlerken suyun çok soğuk olduğunu, içinde 2 dakikadan fazla kalmanın zor olduğunu ifade ediyorlar.

Doğa, tarih ve mesire alanı:

İvriz Kültürel Peyzajı, sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerler nedeniyle 2017'den bu yana UNESCO geçici listesinde yer alıyor. Bölge, yeşil alanları, serin havası ve su kenarı mesirelikleriyle hafta sonlarında piknik ve dinlenme amacıyla sıkça tercih ediliyor. Ziyaretçiler önce kaya anıtını inceliyor, ardından su kenarında vakit geçirip doğal ortamın keyfini çıkarıyor.

Hem tarihi belleği hem de canlanan su kaynaklarıyla İvriz, yaz aylarında bölgenin önemli turizm ve dinlenme noktalarından biri haline geliyor; anıtın sunduğu görsel anlatım ise ziyaretçilere binlerce yıllık bir tarım kültürünün izlerini bırakıyor.

3 bin yıllık İvriz Kaya Anıtı ziyaretçilerini ağırlıyor