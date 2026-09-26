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İyi nesiller için kitapla örülen köprü: Sultanbeyli kitap fuarı 10'uncu yılında

Bilal Erdoğan, Sultanbeyli Kitap Fuarı açılışında iyi neslin güçlü toplum demek olduğunu vurguladı; fuar 26 Eylül-4 Ekim arasında düzenleniyor, onur konuğu İhsan Süreyya Sırma.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 17:55

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

İyi nesiller için kitapla örülen köprü: Sultanbeyli kitap fuarı 10'uncu yılında

Sultanbeyli'de 10'uncu kitap fuarı kapılarını açtı

Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Sultanbeyli Kitap Fuarı, kitapseverlerin buluşma noktası olarak törenle açıldı. Açılışa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti İstanbul milletvekilleri ile çok sayıda okuyucu katıldı. Fuar, 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında "Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya" temasıyla programını sürdürecek; onur konuğu ise Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma oldu.

Temel vurgu: iyi nesil, güçlü toplum

İlim Yayma Vakfı Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, açılışta eğitimin ve okuma kültürünün toplumun temelini güçlendirdiğini vurguladı. Erdoğan, sözleri arasında "İyi bir nesil, iyi bir gençlik, güçlü bir ülke demek, güçlü bir toplum demek" ifadesini kullandı ve bu hedefin Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da örtüştüğünü belirtti. Erdoğan, erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmanın, bireyleri merak etmeye, araştırmaya ve öğrenmeye yönlendireceğini; bunun da uzun vadede toplumsal direnci artıracağını ifade etti.

Erdoğan ayrıca aile ortamının önemine dikkat çekti; çocukların evde kitap okumasının anne-babalar üzerinde olumlu etki yarattığını, bunun bağımlılıklardan uzaklaşma gibi somut sonuçlar doğurduğunu söyledi. "Bir nesil bozulmasa ikinci nesil zaten bozulmaz" diyen Erdoğan, Kur'an'daki değişim vurgusuna atıfta bulunarak yetişkinlerin gençlere örnek olmasının gereğine işaret etti.

Yerel çalışmalar ve yatırımlar:

Konuşmasında sivil toplum ve belediyelerin rolünü öne çıkaran Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak 50. yıl vesilesiyle 50 okula kütüphane kazandırdıklarını; genel merkezlerinin yanında Vefa'da yeni bir mahalle kütüphanesi inşa ettiklerini aktardı. Bu tür kütüphanelerin belediyeler aracılığıyla yaygınlaşmasının öğrenme ortamlarını zenginleştirdiğini, Valiliğin "Ödev Evleri" projesi gibi uygulamaların da çocukların ders çalışma ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Erdoğan, gençlik çalışmalarında çocukların okul dışındaki zamanlarının önemine dikkat çekerek, üçüncü mekânların—sivil toplum kuruluşları, gönüllü yapılar ve saygın kurumların gözetimindeki alanların—gençleri tehlikeli akımlardan koruyacağını belirtti. Konuşmasını Sultanbeyli Belediyesine, yayınevlerine ve hayırseverlere teşekkür ederek tamamladı.

Fuarın kapsamı ve etkinlik programı

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, fuarın bu yıl 102 yayınevi ve 70 yazar ile okurlarla buluşacağını açıkladı. Tombaş, fuarın ilçe sınırlarını aşan bir kültür markası haline geldiğini ve her yıl ilginin arttığını söyledi. Program kapsamında söyleşiler, imza günleri ve çeşitli çocuk etkinlikleri yer alıyor; belediye ile yayınevlerinin gençlere yönelik hediye kartları ve sürpriz etkinlikleri fuarın öne çıkan unsurları arasında.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik ise fuarın öğrencilere ve gençlere yönelik faydasına dikkat çekti, fuarın İstanbul'un gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri haline geldiğini belirtti. Çelik, yazar-okur buluşmalarına katılım çağrısı yaptı ve belediyenin gençlik odaklı projelerini överek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından toplu aile fotoğrafı ve kurdele kesimiyle sona erdi. Sultanbeyli Kitap Fuarı, on günlük programı süresince yüzlerce eseri, binlerce okurla buluşturmayı hedefliyor; fuar alanında düzenlenen etkinlikler ve söyleşiler okurlar için ücretsiz ve herkese açık olacak.

Not: Açılış konuşmaları sırasında verilen tarih ve bazı ifadeler katılımcı konuşmacıların aktarımlarını içermektedir.

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN

NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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