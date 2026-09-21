İyilik geleneği sürüyor: 1813 vakfının meyve dağıtma şartı Kütahya'da hayat buldu

Kütahya'da vakıf geleneği yaşatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Bölge Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen 1001 Hayır Şartı kapsamında, geçmişten günümüze uzanan vakıf hayırları Kütahya'da uygulanmaya devam ediyor. Bölge Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen vakıfların hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmalar, vakıf medeniyetinin temel değerlerini canlı tutmayı hedefliyor.

vakfın tarihi ve hayır şartı:

1813 yılında Kudüs'te kurulan İslam Feyzi Efendi Bin Hasan Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartı, belirli zamanlarda hastalara mevsim meyvelerinin ulaştırılmasını öngörüyor. Vakfın kaydında özellikle her ayın ilk cuma gecesi mevsim meyvelerinin satın alınarak hastanedeki hastalara dağıtılması hükmü yer alıyor.

uygulama ve amaç:

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bu hüküm doğrultusunda Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara mevsim meyveleri ikram edildi. Yapılan çalışma ile 200 yılı aşkın bir süre sonra vakfın hayır şartı Kütahya'da hayata geçirilmiş oldu. Bölge Müdürlüğü, bu ve benzeri uygulamalarla vakıf medeniyetinin iyilik, paylaşma ve dayanışma anlayışının günümüzde de sürdürülmesini amaçlıyor.

KÜTAHYA'DA 1813 YILINDA KURULAN VAKFIN HAYIR ŞARTI YAŞATILDI