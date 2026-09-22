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İyilik hareketi okulun kimliğine dönüştü: Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu Türkiye birincisi

Denizli'deki Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, Bir Yuva Bir Umut ve Yaşlılara Bin Vefa projeleriyle İyilik Okulu Ödülleri Çoklu Başvuru Ödülü'nde Türkiye birincisi oldu.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 12:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

İyilik hareketi okulun kimliğine dönüştü: Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu Türkiye birincisi

İyilik hareketi okulun kimliğine dönüştü: Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu Türkiye birincisi

Denizli merkezli Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu, öğrencilerinin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle İyilik Okulu Ödülleri kapsamındaki Çoklu Başvuru Ödülünde Türkiye birinciliğine ulaştı. Okulun çalışmaları, akademik başarıyı değerler eğitimiyle buluşturan model niteliğinde olduğunu gösterdi.

projelerin odağında paylaşma ve kuşaklar arası bağ kurma vardı:

Okulun yürüttüğü projeler arasında öne çıkanlar Bir Yuva Bir Umut ve Yaşlılara Bin Vefa oldu. Bir Yuva Bir Umut projesi, öğrencilerin yardımseverlik ve paylaşma davranışlarını uygulamalı olarak deneyimlemelerini sağlayacak etkinlikler içerirken, Yaşlılara Bin Vefa projesi farklı kuşaklar arasında köprü kurmayı ve büyüklere karşı sevgi, saygı ve vefa duygusunu pekiştirmeyi hedefledi.

Proje faaliyetleri, okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde toplumun farklı kesimleriyle doğrudan temas kurulacak şekilde planlandı. Bu yaklaşım, öğrencilerin toplumun ihtiyaçlarına yönelik farkındalığını artırdı ve iyilik eylemlerinin günlük yaşamın parçası haline gelmesine katkı sağladı.

okul yönetimi başarıyı ekip çalışmasına bağladı:

Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Karademir, elde edilen Türkiye birinciliğinin okul adına büyük bir mutluluk olduğunu vurguladı. Karademir, başarının arkasında öğrenci, öğretmen ve velilerin ortak emeği olduğunu belirterek çalışmalara katkı verenleri tebrik etti.

Karademir, okulda eğitimin derslerle sınırlı kalmadığını; öğrencilerin topluma fayda sağlayan, çevresine duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini söyledi. Başarıyı sadece bir ödül olarak görmediklerini; bu kazanımın öğrencilerin toplumsal duyarlılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Okul temsilcileri, projelerin uygulanması sırasında öğrencilerin iletişim, empati ve liderlik gibi kişisel becerilerinin de geliştiğine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, çocukların bireysel gelişimine katkı sağlayarak ileriki yıllarda toplum içinde daha etkin roller üstlenmelerine zemin hazırladığı belirtildi.

Denizli için de gurur kaynağı olan başarı vesilesiyle Karademir, "İyilik çoğaldıkça güzelleşir" sözleriyle öğrencilerini kutladı ve iyilik hareketlerinin öğrenciler aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasının önemine işaret etti. Okul, bu deneyimi benzer çalışmalarla sürdürmeyi hedefliyor.

Okulun ödülle tanınan yaklaşımı, imam hatip okullarında akademik eğitimle birlikte ahlak ve değerler eğitiminin de ön planda tutulmasının somut bir örneği olarak değerlendiriliyor. Elde edilen derece, öğrencilerin erken yaşta paylaşma, yardımlaşma ve sorumluluk alma alışkanlıklarını kazanmalarının uzun vadeli kazanımlarına işaret ediyor.

DENİZLİ ŞEHİT BURHAN ACAR İMAM HATİP ORTAOKULU, &quot;İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ&quot; KAPSAMINDA ÇOKLU BAŞVURU...

DENİZLİ ŞEHİT BURHAN ACAR İMAM HATİP ORTAOKULU, "İYİLİK OKULU ÖDÜLLERİ" KAPSAMINDA ÇOKLU BAŞVURU ÖDÜLÜ’NDE TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİNE ULAŞTI. "BİR YUVA BİR UMUT" VE "YAŞLILARA BİN VEFA" GİBİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE ELDE EDİLEN BAŞARI, DENİZLİ’NİN GURUR KAYNAĞI OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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