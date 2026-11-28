Etkinliğin odağı ve katılımcılar:

Afyonkarahisar'da yürütülen İyilik Var Projesi kapsamında düzenlenen program Çocuk Evleri Sitesi'nde gerçekleşti. Etkinliğe Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Erdoğan, şehit aileleri ile 0-6 yaş grubundaki çocuklar katıldı.

Program akışı ve uygulamalar:

Etkinlikte şehit aileleri ile çocukların bir araya gelmesi sağlandı; katılımcılar arasında paylaşma ve dayanışma temalarını öne çıkaran çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi ve ailelerle sohbet imkânı sunuldu.

Toplumsal dayanışma ve sonuç:

Programın temel hedefi, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve şehit aileleriyle toplum arasında bağ kurmaktı. Etkinlik, çocuklarla yapılan aktiviteler ve yürütülen sohbetlerin ardından sona erdi ve paylaşma ile iyilik duygularının önemine dikkat çekildi.

"İYİLİK VAR PROJESİ" KAPSAMINDA ŞEHİT AİLELERİ İLE 0-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN KATILIMIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ.