yardım tırı Sivas'ta ihtiyaç sahipleriyle buluştu:

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) yürütülen İyilikler Tırı Projesi kapsamında Sivas'a gelen yardım tırında lösemi ve kanser hastaları ile ailelerine yönelik dağıtım gerçekleştirildi. Etkinlik, Atatürk Kongre Müzesi Etkinlik Alanında düzenlendi ve LÖSEV'e kayıtlı ailelere temel ihtiyaç ürünleri sunuldu.

ailelere sunulan destekler:

Programda gıda, giyim, ev tekstili, kırtasiye, oyuncak ve temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar yer aldı. Hazırlanan düzenleme ile ailelere önceden sabit paketler yerine sunulan ürünler arasında seçim yapma imkânı tanındı. Bu uygulama, yardımların doğrudan ailelerin önceliklerine göre kullanılmasını sağlamak amacıyla tercih edildi.

vali ziyareti ve gönüllülere teşekkür:

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek etkinlik alanını ziyaret ederek proje yetkililerinden işleyiş ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek, alanda çocuklar ve aileleriyle bir süre sohbet ederek tedavi görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve kendilerine acil şifalar diledi. Ayrıca programa katkı sağlayan LÖSEV çalışanları ve gönüllülere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Projede uygulanan ihtiyaç seçimi yaklaşımı, yardımın kullanım etkinliğini artırmayı ve ailelerin önceliklerine duyarlı destek sağlamayı hedefliyor. Etkinlik, hem yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla hem de vakfın saha organizasyonuyla sürdürülen bir dayanışma örneği olarak kayda geçti.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (LÖSEV) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “İYİLİKLER TIRI PROJESİ” KAPSAMINDA SİVAS'A GELEN YARDIM TIRINDA, LÖSEMİ VE KANSER HASTALARI İLE AİLELERİNE YÖNELİK YARDIM DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.