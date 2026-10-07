Dolar 49,1940 +0,04%
Euro 55,0748 -0,49%
Bist 12.116,94 -2,08%
Altın Gram 6.551,08 -1,08%
EUR/USD 1,1192 -0,63%
Brent Petrol 101,93 +1,34%
--°

İzcilikte yeni dönem: Düzce'de liderlerle değerlendirme toplantısı

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, izci liderleriyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetleri ve önümüzdeki dönem planlarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:26

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

İzcilikte yeni dönem: Düzce'de liderlerle değerlendirme toplantısı

Toplantının amaç ve kapsamı:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, Gülşen Özer liderliğinde kent genelindeki izcilik faaliyetlerinin durumu masaya yatırıldı. Bir araya gelen izci liderleri, sahadaki uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Mevcut faaliyetlerin değerlendirilmesi:

Katılımcılar, yürütülen eğitim programları, kamplar ve gençlerin katılımını artırmaya yönelik uygulamalar hakkında görüş bildirdi. Toplantıda, saha tecrübeleri esas alınarak güçlü yönler ve iyileştirilmesi gereken alanlar üzerinde karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Gelecek dönem planları ve koordinasyon:

Görüşmede ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin planlar ele alındı; yeni etkinliklerin düzenlenmesi ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi. Çalışmaların Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Sivil Savunma Birimi liderliğinde yürütülmeye devam edeceği vurgulandı.

Toplantı, izci liderleriyle yapılan görüşmeler sayesinde uygulamaya dönük adımların netleştirilmesi ve kent genelinde izcilik faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefiyle sonlandırıldı.

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, KENTTE İZCİLİK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN İZCİ LİDERLERİYLE...

DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÜLŞEN ÖZER, KENTTE İZCİLİK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTEN İZCİ LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. GÖRÜŞMEDE DEVAM EDEN FAALİYETLER İLE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede hayat buldu
images

Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede buluştu
images

anadolu üniversitesi istiklal caddesi'nde İkinci Üniversite fırsatlarını tanıttı
images

Minik ziyaretçiler sualtı dünyasını keşfetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar’da haftalık uygulamalarda milyonluk ceza ve çok sayıda yakalama

Esenyurt'ta lisede kavga: polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Adalet yerini buldu: gazeteci Hakan Tosun’u öldüren iki sanığa müebbet

Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede hayat buldu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi