İzin dönüşü kontrollere takılan hükümlü üzerinde metamfetaminle tutuklandı

Olayın özeti:

Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde hükümlü bulunan R.M. (29), izin süresinin bitimi sonrası cezaevine teslim olmak üzere yola çıktığı sırada durduruldu. Yapılan aramada 5,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanma ve ele geçirilen madde:

Polis ekiplerinin çalışması sonucu durdurulan R.M.'nin üzerinde yapılan aramada bulunan madde metamfetamin olarak tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı tutanaklara 5,76 gram şeklinde geçirildi ve delil olarak muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve tutuklama:

Gözaltına alınan R.M., Bafra Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanma kararı verildi ve hükümlü, tutukluğun yerine getirilmesi için Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama süreci devam ediyor.

R.M., BAFRA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU'NA GÖNDERİLDİ.