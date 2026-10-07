Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0754 -0,49%
Bist 12.102,45 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

İzin dönüşü kontrollere takılan hükümlü üzerinde metamfetaminle tutuklandı

Bafra'da açık cezaevindeki hükümlü R.M. (29), izin dönüşünde üzerinde 5,76 gram metamfetaminle yakalandı; mahkeme tutukladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İzin dönüşü kontrollere takılan hükümlü üzerinde metamfetaminle tutuklandı

Olayın özeti:

Samsun'un Bafra ilçesinde açık cezaevinde hükümlü bulunan R.M. (29), izin süresinin bitimi sonrası cezaevine teslim olmak üzere yola çıktığı sırada durduruldu. Yapılan aramada 5,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıs, Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanma ve ele geçirilen madde:

Polis ekiplerinin çalışması sonucu durdurulan R.M.'nin üzerinde yapılan aramada bulunan madde metamfetamin olarak tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarı tutanaklara 5,76 gram şeklinde geçirildi ve delil olarak muhafaza altına alındı.

Soruşturma ve tutuklama:

Gözaltına alınan R.M., Bafra Narkotik Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanma kararı verildi ve hükümlü, tutukluğun yerine getirilmesi için Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama süreci devam ediyor.

R.M., BAFRA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU&#039;NA GÖNDERİLDİ.

R.M., BAFRA T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU'NA GÖNDERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

büyükçekmece’de sahte savcıyla 3 milyonluk dolandırıcılık: şüpheli tutuklandı
images

Zamanın ardından adalet arayışı: Mazı köyündeki çift cinayetinin duruşması
images

Hafızlık töreninde hakaret içeren paylaşım sonrası öğretmen hakkında suç duyurus...
images

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi