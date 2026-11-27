İzlandalı yazar Vala Thorsdottir Bodrum programında yer alacak

İzlandalı yazar ve oyuncu Vala Thorsdottir, Bodrum'da düzenlenecek Uluslararası Aralıkta Aralıksız Tiyatro Günleri kapsamında sanatseverlerle bir araya gelecek. Türkiye'de eserleri yayımlanan ve sahnelenen yazar, etkinlik boyunca hem oyunculuk hem de yazarlık atölyeleri düzenleyerek katılımcılarla doğrudan deneyim paylaşımında bulunacak.

Etkinlik programı:

Organizasyon 4-8 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve beş günlük programda tiyatro oyunları, atölye çalışmaları ve söyleşiler yer alacak. Sahnelemelerin yanı sıra atölye oturumlarıyla katılımcıların pratik becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak ve tiyatronun farklı disiplinleri ele alınacak.

Hedef kitle ve uluslararası katılım:

Etkinlik, Bodrum, İzmir, İstanbul ve İzlanda'dan sanatçıları, tiyatro profesyonellerini ve üniversite öğrencilerini aynı platformda buluşturmayı hedefliyor. Organizasyon, sanatçılar ve katılımcılar arasında bilgi ve deneyim akışını güçlendirerek kentte kültür ve sanatın uluslararası boyuta taşınmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Beş günlük program boyunca düzenlenecek söyleşiler ve atölyeler, hem yerel tiyatro çevrelerinin hem de genç sanatçıların uluslararası bakış açılarıyla buluşmasına olanak tanıyacak. Vala Thorsdottir'in atölyeleri, yazarlık süreçleri ve oyunculuk teknikleri üzerine uygulamalı oturumlar içerecek ve katılımcılara doğrudan çalışma fırsatı sağlayacak.

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