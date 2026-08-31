izmir açıklarında iki ayrı müdahalede 67 düzensiz göçmenle karşılaşıldı

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında 29 Ağustos sabahı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından peş peşe gerçekleştirilen iki operasyonda toplam 67 düzensiz göçmene müdahale edildi. Ekipler, bir grubu yakaladı, bir grubu ise denizden kurtardı.

seferihisar operasyonu:

İlk olay sabah saat 06.10 sıralarında Seferihisar açıklarında tespit edildi. Bölgedeki devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) deniz üzerinde hareket halinde bir lastik bot gördü. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-24) tarafından bot önlenip durduruldu. Yapılan kontrollerde bot içinde 14 Etiyopya, 12 Yemen, 8 Güney Sudan ve 3 Sudan asıllı olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı.

çeşme operasyonu:

Bu müdahaleden kısa süre sonra, saat 08.00 civarında Çeşme açıklarında başka bir lastik botun denizde sürüklendiği ve içindekilerin yardım talebinde bulunduğu bildirildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-89) tarafından denizde batma tehlikesi geçiren bottaki kişiler tespit edilip kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında 24 Yemen, 4 Filistin ve 2 Sudan asıllı olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen bulunuyordu.

göçmenlere yapılan işlemler:

Karaya çıkarılan göçmenlere sağlık kontrolleri yapıldı ve gerekli işlemler tamamlandıktan sonra hepsi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, Ege Denizi'nde yasa dışı göçle mücadele ve can güvenliğini sağlama amaçlı devriye çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

SAHİL GÜVENLİK UNSURLARI TARAFINDAN 37 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, DENİZDE MAHSUR KALAN 30 GÖÇMEN İSE SAĞ SALİM KURTARILDI.