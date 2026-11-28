İzmir kıyılarında iki ayrı operasyon:

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı sahil denetiminde, fiber karinalı lastik bot ve lastik bot içerisindeki düzensiz göçmenlere müdahale edildi. İlgili operasyonlarda toplam 46 düzensiz göçmen yakalandı; ayrıca Çeşme açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen başka bir lastikteki 34 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

seferihisar ve dikili müdahaleleri:

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 26 Kasım 2026 tarihinde saat 09.50 civarında İzmir’in Seferihisar ilçesinde görevli mobil kıyı gözetleme aracı DENİZ-3511 tarafından bir fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmen grubu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu KB-24 tarafından durdurulan bot içerisinden 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün ve saatte, Dikili ilçesi açıklarında görevli mobil radar MORAD-12 tarafından tespit edilen bir başka lastik bot bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-107 tarafından durduruldu ve bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

çeşme açıklarındaki kurtarma:

Çeşme ilçesi açıklarında ise saat 11.50 civarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastiğin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-902 ekipleri lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkartılan göçmenlere sahada sağlık kontrolleri yapıldı; işlemleri tamamlanan kişiler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi. Olaylarla ilgili soruşturmalar Sahil Güvenlik ve ilgili birimlerce sürdürüyor.

İZMİR’İN SEFERİHİSAR VE DİKİLİ İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ AYRI OPERASYONDA FİBER KARİNALI LASTİK BOT VE LASTİK BOT İÇERİSİNDEKİ TOPLAM 46 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANIRKEN, ÇEŞME AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN BOTTAKİ 34 DÜZENSİZ GÖÇMEN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.