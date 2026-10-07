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İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay AK Parti genel merkezinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti Genel Merkezi ziyaretinin ardından bugün partiye katılması bekleniyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Merve Çelik

İzmir büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay AK Parti genel merkezinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek merkezdeki programına başladı. Yapılan ziyaretin ardından Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

geliş ve beklenti:

Ziyaret, partideki katılım sürecine ilişkin beklentileri artırdı. Tugay'ın merkezdeki temasları ve yapılacak açıklamalar, katılım sürecinin zamanlamasına ışık tutacak.

Gelişmeler henüz resmi bir duyuru ile netleşmedi; partinin ve Tugay'ın takvimine ilişkin bilgiler, yapılacak açıklamalarla kamuoyuna aktarılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi&#039;ne geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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