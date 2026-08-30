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İzmir büyükşehir gençleri Çeşme'de aquaparkta buluşturuyor

İzmir Büyükşehir, 18-30 yaş arasındaki gençleri ilçelerinden servislerle Çeşme Alaçatı Oasis Aquapark'a götürüp ücretsiz eğlence ve sosyal etkinlikler sunuyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:49

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

İzmir büyükşehir gençleri Çeşme'de aquaparkta buluşturuyor

Gençlere aquapark günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde 18-30 yaş arasındaki gençleri sosyal etkinliklerle bir araya getiriyor. Kent merkezinin yanı sıra merkeze uzak ilçelerde yaşayan gençler, ilçelerinden kaldırılan servislerle Çeşme Alaçatı'daki Oasis Aquapark'ta bir günlük eğlence imkanı buluyor.

etkinliğin kapsamı:

Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Yetkililerden Büşra Yolcu, "Genç İzmir ailesi olarak 18-30 yaş arasındaki gençlerimizi yaz boyunca Oasis Aquapark'ta ağırlıyoruz" diyerek bugüne kadar 11 ilçeden 450 gencin programa katıldığını belirtti. Yolcu, toplam hedefin yaklaşık 850 genci ağırlamak olduğunu ve amaçlarının gençlerin yaz tatillerini daha keyifli hale getirmek olduğunu vurguladı.

Oasis Aquapark Tesis Danışmanı Hakan Foral ise etkinliğin sosyal yönüne dikkat çekerek, "Genç İzmir ile sosyal dayanışma projeleri kapsamında, kent merkezindeki ve merkeze uzak ilçelerdeki gençlerimizin şirketimiz tarafından işletilen Oasis Aquapark'ta eğlenmelerini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı. Foral ayrıca projenin 27 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlattı.

katılımcıların değerlendirmesi:

Etkinliğe katılan gençler de deneyimlerini paylaştı. Torbalı'dan gelen 18 yaşındaki Berra Karaduman, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç İzmir desteğiyle Torbalı'dan geldik. Torbalı'da da havuz var ancak buradaki gibi teferruatlı değil. Kaydıraklı havuzların ve tesisin imkanlarının bulunması çok güzel bir ortam sağlıyor" dedi.

25 yaşındaki Uğur Akar ise etkinlikten memnun olduğunu belirterek, "Buraya Torbalı'dan geldik. Çok memnunuz, yolculuğumuz da çok iyi geçti. Torbalı'daki havuz küçük ve hafta sonları çok fazla gidemiyoruz. Bu etkinlik bize çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.

bilgi ve başvuru:

Genç İzmir etkinlikleri hakkında bilgi almak veya katılım olanaklarını öğrenmek isteyenler @izbbgencizmir Instagram hesabını ve gencizmir.com adresini takip edebilir.

BÜYÜKŞEHİR’DEN GENÇLERE AQUAPARK KEYFİ

BÜYÜKŞEHİR’DEN GENÇLERE AQUAPARK KEYFİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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