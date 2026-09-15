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İzmir derbisinde kupa sınavı: Bucaspor 1928 ile Gaziemirspor karşı karşıya

Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 1. Turunda yarın Yeni Buca Stadı'nda Gaziemirspor'u ağırlayacak; maç 17.00'de başlayacak, hakem Yalçın Taşkınfurat.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İzmir derbisinde kupa sınavı: Bucaspor 1928 ile Gaziemirspor karşı karşıya

maç bilgileri:

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında yarın aynı şehirden rakibi Gaziemirspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma ev sahibi takımın sahası olan Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve maç saat 17.00'de başlayacak.

İzmir içi bu eşleşme, her iki takım için de kısa ve keskin bir sınav niteliğinde; tek maçlık eleme usulü, turu geçen ekibi doğrudan 2. Tur'a taşıyacak. Ev sahibi avantajı, sahadaki roller ve maçın tek eleme formatı, taktiksel tercihleri belirleyecek ana unsurlar arasında yer alıyor.

hakem ve maçın kaderini belirleyecek kurallar:

Müsabakayı Balıkesir bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Turnuva kuralları gereği normal sürede eşitlik bozulmazsa karşılaşma 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmaya gidecek; uzatmalarda da eşitlik sürerse tur atlayan takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Tek maçlık yapının getirdiği belirsizlik ve ceza sahası içi inisiyatifleri, hem Bucaspor 1928 hem de Gaziemirspor için maç planı oluşturmada belirleyici olacak. Kazanan takım kupada yoluna bir üst turda devam edecek, kaybeden ise turnuvadan elenecek.

BUCASPOR 1928’İN KUPADAKİ RAKİBİ GAZİEMİRSPOR

BUCASPOR 1928’İN KUPADAKİ RAKİBİ GAZİEMİRSPOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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