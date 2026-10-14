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İzmir filoları yenileniyor: 111 yeni otobüsle güvenli ve erişilebilir ulaşım hedefi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZULAŞ'a 111 yeni otobüs ekliyor; güvenlik, erişilebilirlik ve düşük emisyon öncelikli olarak hizmete alınacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Emre Koç

İzmir filoları yenileniyor: 111 yeni otobüsle güvenli ve erişilebilir ulaşım hedefi

İzmir'de toplu ulaşım filoları yenileniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımı daha güvenli, konforlu, erişilebilir ve çevreci hale getirmek amacıyla otobüs filosunu yenilemeye devam ediyor. Toplu ulaşım hizmetinin yaklaşık yüzde 62'sini karşılayan ESHOT ve İZULAŞ yöntemleri için toplam 111 yeni otobüs satın alındı.

Teslimat ve dağılım planı:

Filo dağılımına göre ESHOT filosuna 75, İZULAŞ filosuna ise 36 yeni otobüs katılacak. İlk etap teslimatında sunulan 39 otobüsten 29u ESHOT, 10u İZULAŞ bünyesinde hizmet vermeye başladı. Satın alma süreçleri tamamlanmış olan diğer 72 otobüsün önümüzdeki iki hafta içinde teslim edilmesi bekleniyor. Tüm teslimatlar tamamlandığında mavi-beyaz olarak bilinen ve "Nazar Boncuğu" adıyla anılan otobüs sayısı 168'e ulaşacak.

Yaşlanan araçların tasfiyesi ve hedeflenen kalite artışı:

Yeni otobüslerin devreye girmesiyle ekonomik ömrünü tamamlayan araçlar kademeli olarak filodan çıkarılacak. Bu süreçle birlikte filonun yaş ortalığının düşürülmesi, bakım ve işletme maliyetlerinin azaltılması ile araç güvenilirliğinin artırılması amaçlanıyor. Sonuçta İzmirlilere daha konforlu ve daha az aksama ile toplu ulaşım hizmeti sunulması hedefleniyor.

Erişilebilirlik ve hat planlamasında öncelik:

Yeni araçlar sadece yenileme amacıyla kullanılmayacak; hat ve sefer planlamalarında toplu ulaşıma erişimin zor olduğu mahalleler de dikkate alınacak. Yolcu talebi, mevcut ulaşım olanakları ve bölge fiziki koşulları değerlendirilecek; böylece aktarma merkezlerine, raylı sistem bağlantılarına, eğitim, sağlık ve çalışma alanlarına erişim kolaylaştırılacak. Alçak tabanlı ve engelsiz erişime uygun tasarımlar, engelli bireylerin, hareket kısıtlılığı bulunan vatandaşların ve bebek arabalı ebeveynlerin toplu taşımayı daha bağımsız kullanabilmesine imkan sağlayacak.

Güvenlik ve çevre standartları:

Yeni otobüsler GSR (General Safety Regulation) kapsamında gelişmiş aktif ve pasif güvenlik sistemleriyle donatıldı. Bu teknolojiler, araç içindeki yolcuların yanı sıra trafikteki yayalar, bisikletliler ve diğer araçların güvenliğini artırmayı hedefliyor. Ayrıca yeni araçlarda yer alan Euro 6e düşük emisyonlu motorlar ile karbon ayak izinin azaltılması ve İzmir'in hava kalitesinin korunmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Filonun gençleştirilmesi sürdürülebilir ulaşım hedeflerini destekleyecek.

Saha müdahalesi ve hizmet sürekliliği:

ESHOT, filo yenilenmesiyle birlikte sahadaki müdahale kapasitesini de güçlendiriyor. Hizmete yeni dahil edilen 4 tamir ekibi aracı ve 1 çekici, sefer sırasında yaşanabilecek teknik sorunlara yerinde hızlı müdahale ve hareket kabiliyetini kaybeden araçların güvenle yoldan kaldırılmasını sağlayacak. Bu adımların amaçları arasında arıza kaynaklı sefer aksamalarının ve trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi ile toplu ulaşım hizmetinin daha kesintisiz sürdürülmesi bulunuyor.

ESHOT GENEL MÜDÜRÜ ÖVÜNÇ ÖZGEN VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY

ESHOT GENEL MÜDÜRÜ ÖVÜNÇ ÖZGEN VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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