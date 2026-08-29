İzmir fuarında çim konserleriyle akşamlar canlanacak

95. İzmir Enternasyonal Fuarı çim konserleriyle geri dönüyor:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve İZFAŞ organizasyonunda gerçekleştirilen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Kültürpark'ta kapılarını açıyor. "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Kültürpark’ın farklı noktalarında gün boyu kültür, sanat ve eğlence programları sunacak.

Gelenekselleşen Çim Konserleri bu yıl da fuarın akşam programının odağında yer alıyor. Folkart ana sponsor, Migros ise etkinlik sponsoru olarak konserleri destekliyor.

konser programı ve tarihler:

Çim Konserleri, 5-12 Eylül tarihleri arasında her akşam 21.30-23.00 saatleri arasında sahne alacak sanatçılarla izleyiciyle buluşacak. Açılış konseri 5 Eylül günü etkinlik sponsoru Migros tarafından düzenlenen programda Emir Can İğrek ile başlayacak.

6 Eylül akşamı Levent Yüksel, 7 Eylül'de Yıldız Tilbe sahnede olacak. 8 Eylül'de Mert Demir, İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de Model, 10 Eylül'de Gülşen, 11 Eylül'de Teoman ve 12 Eylül'de Semicenk seyirciyle buluşacak.

giriş ve ücret bilgileri:

Çim Konserleri izleyiciler için ücretsiz olacak; fuarın genel ziyaret saatleri ise her gün 16.00-23.00 olarak açıklandı. İzmir Enternasyonal Fuarı'na giriş ücretleri tam 100 TL, öğrenci 50 TL olarak belirlendi.

Yaklaşık bir asırlık geçmişe sahip olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 95’inci yılında da hem yerel hem de ulusal sanatçıların yer aldığı programla Kültürpark’ı kültür ve eğlence merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Ziyaretçiler, gün içinde düzenlenecek etkinliklerin ardından akşam Çim Konserleri ile müziğin keyfini çıkarabilecek.

95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI (İEF), ÇİM KONSERLERİ GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR. (ARŞİV)