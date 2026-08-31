İzmir fuarında teknoloji, oyun ve sevilen kahramanlarla dolu etkinlikler

İzmir Enternasyonal Fuarı gençlere ve çocuklara özel programlarla dönüyor

5-13 Eylül tarihleri arasında Kültürpark’ta gerçekleştirilecek 95. İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonuyla ve Folkart ana sponsorluğu, Migros etkinlik sponsorluğunda ziyaretçilerini bekliyor. Fuar, gençler ve çocuklar için hazırlanan özel alanlarda teknoloji, oyun, spor ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

Gençlik alanında teknoloji ve oyun deneyimleri:

Gençlik Alanı 5-13 Eylül tarihlerinde her gün 17.00-21.00 saatleri arasında açık olacak. Alan, teknoloji destekli oyunlarla katılımcılara yarışma ve etkileşim imkânı tanıyor. Programda Dijital XOX ile klasik üç taş oyununun dijital yorumu, Smoothie Bike ile pedal çevirerek içecek hazırlama, Run Challenge ile hız ve dayanıklılık testi, Slot Car pist yarışları, Dijital Grafiti ile yaratıcı dijital çalışmalar ve denge‑refleks odaklı Robo Surfer gibi deneyimler yer alıyor. Katılımcılar eleme usulü turnuvalar, günün en hızlı turu gibi yarışmalarla performanslarını ölçme fırsatı bulacak.

Çocuk alanları: kahramanlar, temalar ve keşif:

Çocuklara özel düzenlenen etkinlikler her gün 18.00-22.00 saatlerinde yapılacak ve çocukların sevdiği çizgi kahramanlar ile tematik aktiviteler ağırlıkta olacak. Programda Şirinler, Maşa ile Koca Ayı, Robocar Poli, Jurassic Age, Gupi ve Kucho gibi karakterlerle buluşmalar; maskotlu oyunlar, dans ve müzik gösterileri ile interaktif etkinlikler bulunuyor.

Ayrıca çocuklar için hazırlanan deneyim alanlarında farklı konseptlerde atölyeler ve oyunlar sunuluyor. Hot Wheels Deneyim Alanı hız ve keşif odaklı parkurlarla yarış ve macera yaşatırken, Dinoverse Dinozor Deneyim Alanı VR gözlükleri ve özel dekorla tarih öncesi canlıları çocuklara tanıtıyor. Barbie Temalı Etkinlik Alanı spor, dans, müzik ve sanat atölyeleri; Angry Birds Eğlence Alanı ise interaktif oyun ve hareketli etkinliklerle çocukların ilgisini çekecek.

Fuar, hem gençlerin teknoloji ve rekabet odaklı deneyimlerine hem de çocukların tematik ve keşif dolu etkinliklerine yer vererek ailelerin gün içinde farklı yaş grupları için plan yapmasına elverişli bir program sunuyor.

95. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI, TEKNOLOJİ, OYUN, SPOR VE EĞLENCEYİ BİR ARAYA GETİREN ÖZEL ETKİNLİK ALANLARIYLA GENÇLER VE ÇOCUKLARI AĞIRLAYACAK.